हुबली

ध्वजारोहण के साथ बाबा रामदेव मेला महोत्सव का शुभारंभ, 20 जनवरी को निकलेगा वरघोड़ा

हुब्बल्ली शहर में बाबा रामदेव मरूधर सेवा संघ के तत्वावधान में बाबा रामदेव का मेला महोत्सव धार्मिक उल्लास और श्रद्धा के वातावरण में आरंभ हुआ। सोमवार सुबह हुब्बल्ली के गब्बुर गली स्थित बाबा रामदेव मंदिर में ध्वजारोहण के साथ इस पावन आयोजन का विधिवत शुभारंभ किया गया। ध्वज फहराते ही परिसर जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रकट की।

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 19, 2026

हुब्बल्ली के रामदेव मंदिर में ध्वजारोहण के अवसर पर उपस्थित बाबा के भक्त।

हुब्बल्ली के रामदेव मंदिर में ध्वजारोहण के अवसर पर उपस्थित बाबा के भक्त।

बाबा के चरणों में शीश नवाया
बाबा रामदेव मरूधर सेवा संघ के मीडिया प्रभारी किशोर पटेल ने बताया कि ध्वजारोहण के उपरांत विविध धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ हुई, जिसमें भजन-कीर्तन, जागरण और सामूहिक आराधना शामिल रही। पूरे आयोजन स्थल को पारंपरिक सजावट से सुसज्जित किया गया, जिससे भक्तिमय वातावरण और अधिक दिव्य हो गया। श्रद्धालुओं ने परिवार सहित पहुंचकर बाबा के चरणों में शीश नवाया और सुख-समृद्धि की कामना की।

विधिवत पूजा-अर्चना
इस अवसर पर बाबा रामदेव मरूधर सेवा संघ के चेयरमैन पारसमल विनाकिया, अध्यक्ष उदाराम प्रजापत, सचिव मालाराम देवासी, कोषाध्यक्ष ललित दर्जी, सह-कोषाध्यक्ष जालमसिंह देवड़ा सहित लक्ष्मीचंद गांधीमुथा, वेलाराम घांची, देवाराम घांची, समर्थाराम चौधरी, अर्जुन सिंह कच्छवाहा, ओमाराम घांची, अनोप दर्जी, रिड़मलसिंह सोलंकी, गोविंद दर्जी, केशाराम चौधरी, धर्मेंद्र माली, चमनाराम देवासी, वेनाराम सिरवी, हाजाराम चौधरी, जगदीश प्रजापत और सुरेश प्रजापत समेत अन्य भक्तगण उपस्थित थे। पंडित पवन महाराज द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा-अर्चना संपन्न कराई गई।

हवन 20 जनवरी को
मीडिया प्रभारी किशोर पटेल ने बताया कि महोत्सव के तहत 20 जनवरी को प्रात: 7 बजे गम्भारा खोलने की रस्म होगी। इसके बाद सुबह 7.30 बजे से पूजा-अर्चना एवं हवन का आयोजन किया जाएगा। मेला महोत्सव के मुख्य आकर्षण के रूप में इस दिन सुबह 9 बजे रामदेव मंदिर से वरघोड़ा रवाना होगा। यह वरघोड़ा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए रायगर गेस्ट हाउस पहुंचकर संपन्न होगा। रास्ते भर श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों, निशानों और जयघोष के साथ बाबा रामदेव की भक्ति में रंगे नजर आएंगे। वरघोड़ा समापन के पश्चात दोपहर 12.30 बजे से 3 बजे तक रायगर गेस्ट हाउस में महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। वर्ष 2026 के मेला महोत्सव की महाप्रसादी में बाबा रामदेव युवा संगठन विशेष सहयोगी है।

