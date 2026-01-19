ध्वजारोहण के साथ बाबा रामदेव मेला महोत्सव का शुभारंभ, 20 जनवरी को निकलेगा वरघोड़ा

हवन 20 जनवरी को

मीडिया प्रभारी किशोर पटेल ने बताया कि महोत्सव के तहत 20 जनवरी को प्रात: 7 बजे गम्भारा खोलने की रस्म होगी। इसके बाद सुबह 7.30 बजे से पूजा-अर्चना एवं हवन का आयोजन किया जाएगा। मेला महोत्सव के मुख्य आकर्षण के रूप में इस दिन सुबह 9 बजे रामदेव मंदिर से वरघोड़ा रवाना होगा। यह वरघोड़ा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए रायगर गेस्ट हाउस पहुंचकर संपन्न होगा। रास्ते भर श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों, निशानों और जयघोष के साथ बाबा रामदेव की भक्ति में रंगे नजर आएंगे। वरघोड़ा समापन के पश्चात दोपहर 12.30 बजे से 3 बजे तक रायगर गेस्ट हाउस में महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। वर्ष 2026 के मेला महोत्सव की महाप्रसादी में बाबा रामदेव युवा संगठन विशेष सहयोगी है।