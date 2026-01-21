गूंजे बाबा के जयकारे, भजनों पर झूमे श्रद्धालु, रामदेव मरुधर सेवा संघ के आयोजन में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

हुब्बल्ली में आयोजित बाबा रामदेव जागरण में रुणिचे रा धणी के लोकप्रिय भजनों ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। रुणिचे रो धणी म्हारा बाबा रामदेव…, लीलो घोड़ो बाबा रो, घोड़ा रामदेव जी रो घूमें रे… और जागो-जागो बाबा रामदेव जैसे सुप्रसिद्ध भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियों के साथ वातावरण बाबा के जयकारों से गूंज उठा। ढोलक, मंजीरों और ताल की लय पर श्रद्धालु झूमते नजर आए, वहीं भजनों के माध्यम से बाबा रामदेव के त्याग, लोक कल्याण और समता के संदेश को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया।