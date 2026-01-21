21 जनवरी 2026,

बुधवार

हुबली

गूंजे बाबा के जयकारे, भजनों पर झूमे श्रद्धालु, रामदेव मरुधर सेवा संघ के आयोजन में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

हुब्बल्ली में आयोजित बाबा रामदेव जागरण में रुणिचे रा धणी के लोकप्रिय भजनों ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। रुणिचे रो धणी म्हारा बाबा रामदेव…, लीलो घोड़ो बाबा रो, घोड़ा रामदेव जी रो घूमें रे… और जागो-जागो बाबा रामदेव जैसे सुप्रसिद्ध भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियों के साथ वातावरण बाबा के जयकारों से [&hellip;]

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 21, 2026

हुब्बल्ली के गब्बुर स्थित दादावाडी़ में आयोजित जागरण में मौजूद बाबा के भक्त।

हुब्बल्ली के गब्बुर स्थित दादावाडी़ में आयोजित जागरण में मौजूद बाबा के भक्त।

हुब्बल्ली में आयोजित बाबा रामदेव जागरण में रुणिचे रा धणी के लोकप्रिय भजनों ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। रुणिचे रो धणी म्हारा बाबा रामदेव…, लीलो घोड़ो बाबा रो, घोड़ा रामदेव जी रो घूमें रे… और जागो-जागो बाबा रामदेव जैसे सुप्रसिद्ध भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियों के साथ वातावरण बाबा के जयकारों से गूंज उठा। ढोलक, मंजीरों और ताल की लय पर श्रद्धालु झूमते नजर आए, वहीं भजनों के माध्यम से बाबा रामदेव के त्याग, लोक कल्याण और समता के संदेश को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया।

भक्ति रस में सराबोर रहे श्रद्धालु
बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ के तत्वावधान में आयोजित बाबा रामदेव का दो दिवसीय जागरण एवं धार्मिक महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और पारंपरिक उल्लास के साथ संपन्न हो गया। गब्बुर स्थित दादावाड़ी में आयोजित जागरण में देर रात तक बाबा रामदेव के जयकारे गूंजते रहे और श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए।

दिखी लोक संस्कृति की झलक
जागरण के दौरान बाबा रामदेव के जीवन, त्याग और लोक आस्था पर आधारित भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी गईं। भजन-कीर्तन के साथ वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया और श्रद्धालु तालियों व जयघोष के साथ बाबा की भक्ति में लीन रहे। राजस्थान की लोक संस्कृति और कर्नाटक की कर्मभूमि का यह आयोजन भक्ति व संस्कृति के सुंदर संगम के रूप में सामने आया।

बाबा के भक्तों का रहा सहयोग
महोत्सव को सफल बनाने में बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ के चेयरमैन पारसमल विनायकिया, अध्यक्ष उदाराम प्रजापत, उपाध्यक्ष नरपतसिंह बालोत एवं चैनाराम पटेल, सचिव मालाराम देवासी, सह-सचिव त्रिवेन्द्र खत्री, मीडिया प्रभारी किशोर पटेल, कोषाध्यक्ष ललित दर्जी, सह-कोषाध्यक्ष जालमसिंह देवड़ा तथा नवयुवक मंडल अध्यक्ष राम शर्मा सहित संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा।

Published on:

21 Jan 2026 09:10 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / गूंजे बाबा के जयकारे, भजनों पर झूमे श्रद्धालु, रामदेव मरुधर सेवा संघ के आयोजन में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

