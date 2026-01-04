संस्कारों की नींव रखता बाल सत्संग सुधा, हर रविवार बच्चों के लिए बन रही है संस्कारों की पाठशाला

हर बच्चे की भागीदारी पर विशेष जोर

राजेश रावल ने बताया कि रविवार को बाल सत्संग सुधा की कमेटी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। निर्णय लिया गया कि सभी बच्चों के लिए एक आवेदन पत्र अनिवार्य होगा, हालांकि यह संस्कारशाला पूर्णत: नि:शुल्क रहेगी। संस्कारशाला में समयपालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में भविष्य में सभी बच्चों के लिए एक जैसी ड्रेस तैयार करने, तथा गाय हमारी माता विषय पर चित्रकला शीट वितरित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके अंतर्गत बच्चे गाय का चित्र बनाकर उस पर पांच वाक्य लिखकर लाएंगे, जिससे बच्चों के साथ-साथ परिवार का जुड़ाव भी बढ़ेगा।