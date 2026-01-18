संस्कार, नैतिक मूल्यों और धार्मिक ज्ञान का बच्चों को मिला मार्गदर्शन

हनुमान चालीसा का पाठ

कार्यक्रम में बच्चों से धर्म से जुड़े प्रश्न पूछे गए, जिनके सही उत्तर बच्चों ने दिए। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग, चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, रामचरितमानस के रचयिता **गोस्वामी तुलसीदास, श्रीमद्भागवत के रचयिता वेदव्यास तथा चार वेद की जानकारी दी गई। गायत्री मंत्र को सभी वेदों की जननी बताया गया। इस अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। रात को सोते समय श्रीकृष्ण मंत्र के जप और शिव मंदिर में ओम नम: शिवाय के उच्चारण के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।