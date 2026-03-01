नवरात्रि में खिला आत्मविश्वास: शिक्षा, संस्कार और अवसर से संवर रहा भविष्य, बेटियां बन रही हैं प्रेरणा, सपनों को उड़ान देने का संदेश

दिखाई हाजिरजवाबी, दिए मौखिक सवालों के जवाब

इस मौके पर डिंपल जैन मांडौत ने कहा कि समाज में बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि वे सदैव सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं और इस कार्यक्रम से जुड़कर उन्हें विशेष संतोष मिला, साथ ही भविष्य में भी ऐसी पहल में सहयोग जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं ने अपनी हाजिरजवाबी और प्रतिभा का परिचय देते हुए विभिन्न मौखिक सवालों के जवाब दिए, जिससे उनकी आत्मविश्वासपूर्ण सोच साफ झलकी। इस मौके पर विद्या जैन और सुहानी जैन भी उपस्थित रहीं। इन दिनों बालिकाओं की परीक्षाएं भी चल रही हैं, ऐसे में उन्हें अच्छे परिणामों के लिए मांडौत परिवार की ओर से शुभकामनाएं दी गईं।