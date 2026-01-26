नीतिगत सुधार, महंगाई नियंत्रण और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस की मांग

डिजिटल युग में व्यापार को नई नीति की जरूरत

हुब्बल्ली के बिजनेसमैन तेजराज विनायकिया धुंधाड़ा कहते हैं, वर्तमान समय में व्यापार पहले जैसा नहीं रहा है। डिजिटल युग ने जहां व्यापार को आसान बनाया है, वहीं कुछ उत्पादों के उत्पादन और मार्केटिंग के तरीके पूरी तरह बदल गए हैं। ऐसे में सरकार को केवल पुराने ढर्रे पर नीतियां बनाने के बजाय नए तरीकों से बाजार और उपभोक्ता की सोच को समझना चाहिए। सोने, चांदी और अन्य मेटल की मांग पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है, केवल इनके दाम बढ़ाना समाधान नहीं है। इसके साथ ही रुपए को मजबूत करने, व्यापारिक कानूनों में सुधार और बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सरल व व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है।