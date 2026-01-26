26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

नीतिगत सुधार, महंगाई नियंत्रण और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस की मांग

आम बजट से पहले देशभर के व्यापारियों की निगाहें सरकार की आर्थिक नीतियों पर टिकी हुई हैं। बदलते आर्थिक परिदृश्य, डिजिटल युग में व्यापार के नए स्वरूप, बढ़ती महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को लेकर व्यापारी वर्ग सरकार से ठोस कदमों की अपेक्षा कर रहा है। व्यापारियों का मानना है कि बजट [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 26, 2026

आम बजट

आम बजट

आम बजट से पहले देशभर के व्यापारियों की निगाहें सरकार की आर्थिक नीतियों पर टिकी हुई हैं। बदलते आर्थिक परिदृश्य, डिजिटल युग में व्यापार के नए स्वरूप, बढ़ती महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को लेकर व्यापारी वर्ग सरकार से ठोस कदमों की अपेक्षा कर रहा है। व्यापारियों का मानना है कि बजट केवल आंकड़ों तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर व्यापार, निवेश और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने वाला होना चाहिए। खासतौर पर व्यापारिक कानूनों में सुधार, बैंकिंग व्यवस्था को सरल बनाने, रुपये को मजबूत करने और आवागमन सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

डिजिटल युग में व्यापार को नई नीति की जरूरत
हुब्बल्ली के बिजनेसमैन तेजराज विनायकिया धुंधाड़ा कहते हैं, वर्तमान समय में व्यापार पहले जैसा नहीं रहा है। डिजिटल युग ने जहां व्यापार को आसान बनाया है, वहीं कुछ उत्पादों के उत्पादन और मार्केटिंग के तरीके पूरी तरह बदल गए हैं। ऐसे में सरकार को केवल पुराने ढर्रे पर नीतियां बनाने के बजाय नए तरीकों से बाजार और उपभोक्ता की सोच को समझना चाहिए। सोने, चांदी और अन्य मेटल की मांग पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है, केवल इनके दाम बढ़ाना समाधान नहीं है। इसके साथ ही रुपए को मजबूत करने, व्यापारिक कानूनों में सुधार और बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सरल व व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है।

हवाई व रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग
हुब्बल्ली के बिजनेसमैन वेनाराम सीरवी बगड़ी नगर कहते हैं, व्यापार और उद्योग के विकास के लिए आवागमन की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाना बेहद जरूरी है। प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई सेवाएं शुरू की जाएं, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को गति मिले। साथ ही रेल सेवाओं के फेरे बढ़ाए जाने चाहिए, ताकि माल और लोगों की आवाजाही आसान हो सके। बढ़ती महंगाई ने आम जनता और व्यापार दोनों को प्रभावित किया है, इसलिए बजट में महंगाई नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे बाजार में मांग और विश्वास दोनों बढ़ सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Jan 2026 07:27 pm

Published on:

26 Jan 2026 07:26 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / नीतिगत सुधार, महंगाई नियंत्रण और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस की मांग

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

नन्हे कदम, बड़े सपने: बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा में संस्कार, संस्कृति और देशभक्ति का सुंदर संगम

हुब्बल्ली में आयोजित बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में अतिथियों के साथ पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थी।
हुबली

महंगाई नियंत्रण, कम मार्जिन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर व्यापारियों की सरकार से बड़ी अपेक्षाएं

आम बजट
हुबली

आम बजट से स्थानीय व्यापार को संरक्षण की उम्मीद

आम बजट
हुबली

सस्ता तिरंगा, महंगी भूल, राष्ट्रध्वज की गरिमा से समझौता देशभक्ति नहीं

हुब्बल्ली में राष्ट्रीय झंडे तैयार करते हुए।
हुबली

आम बजट से उत्तर कर्नाटक को बड़ी उम्मीदें

आम बजट
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.