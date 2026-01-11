राजस्थान की भक्ति, कर्नाटक की कर्मभूमि में सजी श्याम धणी की महफिल

भाव-विभोर होकर बाबा के नाम में लीन

निशान यात्रा का शुभारंभ श्री गणेश मंदिर, प्रथम गेट, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोकुल रोड से हुआ। भक्तगण हाथों में रंग-बिरंगे निशान लिए, श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, तो कोई भाव-विभोर होकर बाबा के नाम में लीन दिखा। मधुर स्वर लहरियों ने यात्रा को और भी आकर्षक बना दिया। यात्रा में सजे रथ पर विराजमान श्याम बाबा की मनोहारी झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। यह आयोजन राजस्थान की भक्ति परंपरा और कर्नाटक की सांस्कृतिक स्वीकार्यता का सुंदर उदाहरण बना, जहां श्याम बाबा की कृपा से हर चेहरा श्रद्धा और आनंद से दमकता नजर आया।