7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

दक्षिण भारत से रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास, फेरे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री को लिखा पत्र, सिरोही और सांचौर को रेलवे नेटवर्क से जोडऩे की पहल

बेंगलूरु से जोधपुर रेल के फेरे बढ़ाने के प्रयासजालोर-सिरोही से सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि दक्षिण भारत और राजस्थान के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेंगलूरु से जोधपुर चलने वाली ट्रेन के फेरे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री को पत्र लिखा गया है [&hellip;]

3 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Mar 07, 2026

सांसद लुम्बाराम चौधरी

सांसद लुम्बाराम चौधरी

बेंगलूरु से जोधपुर रेल के फेरे बढ़ाने के प्रयास
जालोर-सिरोही से सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि दक्षिण भारत और राजस्थान के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेंगलूरु से जोधपुर चलने वाली ट्रेन के फेरे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री को पत्र लिखा गया है और यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया है। हुब्बल्ली में होली स्नेह मिलन समारोह में शामिल होने आए सांसद ने राजस्थान पत्रिका के साथ विशेष बातचीत में राजस्थान और दक्षिण भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और निवेश के मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में राजस्थान मूल के लोग रहते हैं। उनकी सुविधा के लिए राजस्थान के साथ रेल संपर्क बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में चेन्नई, बेंगलूरु और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों से राजस्थान के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन करवाया गया था। पहले चेन्नई से जोधपुर के लिए सप्ताह में केवल एक दिन ट्रेन चलती थी, जिसे अब नियमित करवाया गया है। इसके साथ ही चेन्नई-जोधपुर के लिए एक नई ट्रेन की घोषणा भी हुई है। बेंगलूरु से जोधपुर रेल के फेरे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद ने कहा कि जालोर से जयपुर और दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करवाने के लिए भी प्रयास जारी है, इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी।

सिरोही को रेलवे से जोडऩे का प्रयास
चौधरी ने कहा कि सिरोही जिला मुख्यालय होने के बावजूद अभी तक रेलवे से नहीं जुड़ा है। इसे रेलवे नेटवर्क से जोडऩे के लिए प्रयास किए गए हैं। इसके लिए डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है और करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि भी मंजूर हो गई है।

सांचौर तक भी पहुंचेगी रेल लाइन
उन्होंने बताया कि सांचौर क्षेत्र भी रेल नेटवर्क से जुड़ा नहीं है। यहां नई रेल लाइन के लिए करीब 9.35 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की जा रही है। इस परियोजना से गुजरात के भाभर से सांचौर, बाड़मेर और बीकानेर तक रेल संपर्क मजबूत होगा।

हवाई अड्डे के लिए प्रयास जारी
मानपुरा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मानपुरा, नून या सिरोही में से किसी एक स्थान पर यह काम शुरू करने के प्रयास जारी हैं। अभी लोगों को हवाई यात्रा के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाना पड़ता है। यह मुद्दा मैंने तीन बार संसद में उठाया है।

सड़क और पर्यटन विकास पर जोर
सांसद ने बताया कि सिरोही से गुजरात बॉर्डर तक चार लेन सड़क के लिए डीपीआर तैयार की गई है, जिससे कांडला से दिल्ली तक आवागमन आसान होगा। माउंट आबू क्षेत्र में गुलाबगंज से माउंट आबू तक करीब 23 किलोमीटर वैकल्पिक सड़क के लिए 205 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके बनने से पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

जसवंतपुरा से सुंधा माता तक सड़क होगी चौड़ी
जसवंतपुरा से सुंधा माता तक 16 किलोमीटर तक सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए बजट स्वीकृत हो चुका है और टेंडर प्रक्रिया चल रही है। संसदीय क्षेत्र में सुंधा माता, पावापुरी, भैरू तारक और माउंट आबू जैसे कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जिनके विकास के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

माउंट आबू में केन्द्रीय विद्यालय
सिरोही जिले के माउंट आबू में केंद्रीय विद्यालय इसी साल 1 अप्रेल से शुरू होगा। इसके लिए 25 बीघा भूमि आवंटित की गई है। जब तक भवन नहीं बनता, तब तक पास के भवन में स्कूल संचालित किया जाएगा।

निवेश के लिए प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रण
चौधरी ने कहा कि कर्नाटक और दक्षिण भारत में बसे राजस्थान मूल के व्यापारी यदि जालोर और सिरोही जिले में निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा। आबू रोड क्षेत्र में पहले से कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। जालोर में ग्रेनाइट और मार्बल उद्योग का विस्तार हुआ है। वहीं माउंट आबू और आसपास के धार्मिक-पर्यटन स्थलों के विकास से क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Mar 2026 05:46 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / दक्षिण भारत से रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास, फेरे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री को लिखा पत्र, सिरोही और सांचौर को रेलवे नेटवर्क से जोडऩे की पहल

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

ढोल-थाली की थाप पर गूंजेगी राजस्थानी होली: सांसद लुम्बाराम चौधरी की मौजूदगी में गेर नृत्य और सांस्कृतिक उत्सव होगा आकर्षण का केन्द्र

सांसद लुम्बाराम चौधरी
हुबली

म्यूल अकाउंट के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान

बल्लारी में साइबर अपराध पर शिकंजा
हुबली

चिक्कमगलूरु में इस गर्मी नहीं सताएगा जल संकट

हिरकोले झील
हुबली

टिकटों के ऐलान पर येड्डियूरप्पा घिरे

पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येड्डियूरप्पा
हुबली

रंगों के उत्सव में डूबा धारवाड़, रेन डांस और मटकी फोड़ रहा होली उत्सव का मुख्य आकर्षण

होली के उत्साह के बीच एक दुकान पर चंग खरीदते ग्राहक, बच्चों में भी उत्साह।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.