दक्षिण भारत से रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास, फेरे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री को लिखा पत्र, सिरोही और सांचौर को रेलवे नेटवर्क से जोडऩे की पहल

बेंगलूरु से जोधपुर रेल के फेरे बढ़ाने के प्रयास

जालोर-सिरोही से सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि दक्षिण भारत और राजस्थान के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेंगलूरु से जोधपुर चलने वाली ट्रेन के फेरे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री को पत्र लिखा गया है और यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया है। हुब्बल्ली में होली स्नेह मिलन समारोह में शामिल होने आए सांसद ने राजस्थान पत्रिका के साथ विशेष बातचीत में राजस्थान और दक्षिण भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और निवेश के मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में राजस्थान मूल के लोग रहते हैं। उनकी सुविधा के लिए राजस्थान के साथ रेल संपर्क बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में चेन्नई, बेंगलूरु और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों से राजस्थान के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन करवाया गया था। पहले चेन्नई से जोधपुर के लिए सप्ताह में केवल एक दिन ट्रेन चलती थी, जिसे अब नियमित करवाया गया है। इसके साथ ही चेन्नई-जोधपुर के लिए एक नई ट्रेन की घोषणा भी हुई है। बेंगलूरु से जोधपुर रेल के फेरे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद ने कहा कि जालोर से जयपुर और दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करवाने के लिए भी प्रयास जारी है, इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी।