जागरण एवं मेला महोत्सव कार्यक्रम की आमंत्रण पत्रिका की विधिवत पूजा-अर्चना

बाबा रामदेव मरूधर सेवा संघ हुब्बल्ली के तत्वावधान में आयोजित होने वाले माघ सुदी बीज जागरण एवं मेला महोत्सव कार्यक्रम की आमंत्रण पत्रिका के साथ समाज के लोग।
कई गणमान्य लोग थे उपस्थित
इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष उदाराम प्रजापत, उपाध्यक्ष नरपतसिंह बालोत, चेनाराम पटेल, सचिव मालाराम देवासी, सह-कोषाध्यक्ष जालमसिंह देवड़ा, प्रवक्ता किशोर पटेल सहित युवा संगठन से जुड़े केशाराम चौधरी, धर्मेन्द्र माली, रिड़मलसिंह सोलंकी, तांबाराम चौधरी, लालाराम चौधरी, रावतसिंह राजपुरोहित, रमेश राजपुरोहित, अर्जुन राजपुरोहित, ओमप्रकाश घांची, हाजाराम चौधरी उपस्थित रहे। साथ ही राजस्थान से आए समाज के वरिष्ठ कपूराराम तरक (गोलियां चौधरियान), चेलाराम सींह (भलरो का वाड़ा), हंसाराम भुरिया (मोतीसरा) सहित अनेक गणमान्य महिला एवं पुरुषों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष शोभा प्रदान की। अंत में सभी उपस्थितजनों का संस्था की ओर से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया गया।
