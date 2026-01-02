बैनर विवाद से गोलीबारी तक: बल्लारी में हिंसा ने लिया राजनीतिक तूफान का रूप

बहस झड़प में बदली

पुलिस के अनुसार यह विवाद 3 जनवरी को प्रस्तावित वाल्मिकी जयंती कार्यक्रम और प्रतिमा अनावरण से पहले शुरू हुआ। जनार्दन रेड्डी के घर के सामने कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थक बैनर लगा रहे थे, जिसका भाजपा समर्थकों ने विरोध किया। देखते ही देखते बहस झड़प में बदली और दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया।