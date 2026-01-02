बैनर विवाद से गोलीबारी तक: बल्लारी में हिंसा ने लिया राजनीतिक तूफान का रूप

कर्नाटक के बल्लारी जिले में बैनर लगाने को लेकर भड़की हिंसा ने गंभीर राजनीतिक और कानून-व्यवस्था का संकट खड़ा कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद पूरा शहर मानो युद्धक्षेत्र में तब्दील हो गया। पथराव, लाठीचार्ज और गोलीबारी की घटनाओं ने हालात को और भयावह बना दिया। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब पूर्व मंत्री बी. श्रीरामुलु और भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे जनार्दन रेड्डी की हत्या की साजिश करार दिया।
पूर्व नियोजित हमला बताया
श्रीरामुलु ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता केवल बैनर लगाने नहीं आए थे, बल्कि जनार्दन रेड्डी के आवास पर पेट्रोल बम फेंककर घर को जलाने की साजिश थी। उन्होंने दावा किया कि गोली हवा में नहीं चलाई गई, बल्कि सीधे जनार्दन रेड्डी को निशाना बनाकर फायरिंग हुई, जिसमें दुर्भाग्यवश एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को पूर्व नियोजित हमला बताया और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की।
फॉरेंसिक जांच की मांग
प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीरामुलु ने कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब सब कुछ देख लिया है, सत्ता के बल पर जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन बाद में मदद मांगने मत आइए। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि गोली किसकी बंदूक से चली, इसकी सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए।
बहस झड़प में बदली
पुलिस के अनुसार यह विवाद 3 जनवरी को प्रस्तावित वाल्मिकी जयंती कार्यक्रम और प्रतिमा अनावरण से पहले शुरू हुआ। जनार्दन रेड्डी के घर के सामने कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थक बैनर लगा रहे थे, जिसका भाजपा समर्थकों ने विरोध किया। देखते ही देखते बहस झड़प में बदली और दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया।
कई लोग घायल
घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। हिंसा के मामले में भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी, पूर्व मंत्री श्रीरामुलु सहित 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक निजी गनमैन को हवा में फायरिंग करते हुए देखा गया, जिसकी भी जांच की जा रही है।
एहतियाती कदम उठाए
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बल्लारी में फिलहाल शांति तो है, लेकिन तनाव की राख अब भी साफ दिखाई दे रही है।
