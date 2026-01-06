हम्पी से हुब्बल्ली तक: पर्यटन, परंपरा और विकास पर मंथन, केंद्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत का अभिनंदन

राजस्थान से देशभर तक प्रवासियों की प्रेरक यात्रा

शेखावत ने राजस्थान के प्रवासी समाज की ऐतिहासिक भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि राजस्थान के लोग 200-250 वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर व्यापार, उद्योग और सेवा के माध्यम से विकास के केंद्र बने हैं। शुरुआत में शेखावाटी अंचल के लोग कोलकाता पहुंचे और वहां से देशभर में व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार हुआ। यही कारण है कि आज राजस्थान से जाने वाले हर व्यापारी को पूरे देश में सम्मानपूर्वक मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि बिरला से लेकर देश के अनेक बड़े औद्योगिक घराने इसी मिट्टी की देन हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में राजस्थानियों का योगदान ऐतिहासिक रहा है।