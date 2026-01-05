रामकथा से संस्कार तक: अखिल भारतीय मानस प्रचार समिति बना रही सनातन संस्कृति का सेतु

नई पीढ़ी को संस्कारों की मजबूत नींव

समिति के सदस्यों का कहना है कि इस सत्संग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सभी सदस्य प्रसन्न, संयमित और आध्यात्मिक रूप से संतुलित रहते हैं। प्रवास में रहते हुए यह समिति सनातन संस्कृति से जुड़ाव बनाए रखने की प्रेरणा बन चुकी है और आने वाली पीढ़ी को संस्कारों की मजबूत नींव दे रही है। इस समिति की मुख्य शाखा अयोध्या में स्थित है, जबकि हुब्बल्ली इकाई की स्थापना में राजस्थान के सुजानगढ़ (चूरू) निवासी बालकृष्ण सराफ की प्रमुख भूमिका रही। उनके साथ छोटे भाई नंदकिशोर सराफ एवं चंद्रशेखर सराफ का सहयोग मिला, वहीं बड़े भाई पुरुषोत्तम सराफ का मार्गदर्शन इस समिति की नींव को मजबूत करने वाला रहा। वर्तमान में समिति से 41 प्रवासी परिवार जुड़े हुए हैं।