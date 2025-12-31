खेल से संस्कार और सम्मान तक, सुपर स्टार राजपुरोहित-11 का अभिनंदन समारोह 3 जनवरी को

नई पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रेरित करना

राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के अध्यक्ष भूरसिंह पटाऊ एवं सचिव रणजीतसिंह रमणिया ने बताया कि समाज के इस आयोजन का उद्देश्य न केवल विजेता खिलाडिय़ों का अभिनंदन करना है, बल्कि समाज की नई पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रेरित करना भी है। पिछले दिनों आयोजित मरुधर प्रीमियर लीग-2025 में हुब्बल्ली की दस टीमों ने हिस्सा लिया था। कड़े मुकाबलों और अनुशासित खेल भावना के साथ सुपर स्टार राजपुरोहित-11 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। टीम की इस उपलब्धि ने न केवल खिलाडिय़ों का मान बढ़ाया, बल्कि पूरे राजपुरोहित समाज को गौरवान्वित किया है।