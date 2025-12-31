खेल से संस्कार और सम्मान तक, सुपर स्टार राजपुरोहित-11 का अभिनंदन समारोह 3 जनवरी को

मरुधर प्रीमियर लीग-2025 की विजेता टीम सुपर स्टार राजपुरोहित-11 के खिलाड़ी।
नई पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रेरित करना
राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के अध्यक्ष भूरसिंह पटाऊ एवं सचिव रणजीतसिंह रमणिया ने बताया कि समाज के इस आयोजन का उद्देश्य न केवल विजेता खिलाडिय़ों का अभिनंदन करना है, बल्कि समाज की नई पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रेरित करना भी है। पिछले दिनों आयोजित मरुधर प्रीमियर लीग-2025 में हुब्बल्ली की दस टीमों ने हिस्सा लिया था। कड़े मुकाबलों और अनुशासित खेल भावना के साथ सुपर स्टार राजपुरोहित-11 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। टीम की इस उपलब्धि ने न केवल खिलाडिय़ों का मान बढ़ाया, बल्कि पूरे राजपुरोहित समाज को गौरवान्वित किया है।
राजस्थानी परंपरा के अनुसार होगा सम्मान
सम्मान समारोह में टीम के कप्तान सहित सभी खिलाडिय़ों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार सम्मान किया जाएगा। समाज की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा। सुपर स्टार राजपुरोहित-11 की यह सफलता समाज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और खेल के माध्यम से पहचान बनाने का संदेश देगी।
तैयारियों में जुटे समाज के लोग
यह समारोह इस विचार को भी सशक्त करता है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज के निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेल न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ाते हैं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व जैसे गुण भी विकसित करते हैं। समाज का मानना है कि ऐसे आयोजनों से आने वाली पीढ़ी को सकारात्मक दिशा मिलेगी और वे खेलों को करियर व जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित होंगे।
आयोजन को सफल बनाने के लिए राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी एवं सदस्य पूरे उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं।
