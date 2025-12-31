31 दिसंबर 2025,

हुबली

खेल से संस्कार और सम्मान तक, सुपर स्टार राजपुरोहित-11 का अभिनंदन समारोह 3 जनवरी को

राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली की ओर से मरुधर प्रीमियर लीग-2025 की विजेता टीम सुपर स्टार राजपुरोहित-11 के सम्मान में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मान समारोह 3 जनवरी को सुबह 10.30 बजे हुब्बल्ली के गब्बुर गली स्थित खेतेश्वर भवन में आयोजित होगा।

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Dec 31, 2025

मरुधर प्रीमियर लीग-2025 की विजेता टीम सुपर स्टार राजपुरोहित-11 के खिलाड़ी।

मरुधर प्रीमियर लीग-2025 की विजेता टीम सुपर स्टार राजपुरोहित-11 के खिलाड़ी।

नई पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रेरित करना
राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के अध्यक्ष भूरसिंह पटाऊ एवं सचिव रणजीतसिंह रमणिया ने बताया कि समाज के इस आयोजन का उद्देश्य न केवल विजेता खिलाडिय़ों का अभिनंदन करना है, बल्कि समाज की नई पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रेरित करना भी है। पिछले दिनों आयोजित मरुधर प्रीमियर लीग-2025 में हुब्बल्ली की दस टीमों ने हिस्सा लिया था। कड़े मुकाबलों और अनुशासित खेल भावना के साथ सुपर स्टार राजपुरोहित-11 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। टीम की इस उपलब्धि ने न केवल खिलाडिय़ों का मान बढ़ाया, बल्कि पूरे राजपुरोहित समाज को गौरवान्वित किया है।

राजस्थानी परंपरा के अनुसार होगा सम्मान
सम्मान समारोह में टीम के कप्तान सहित सभी खिलाडिय़ों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार सम्मान किया जाएगा। समाज की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा। सुपर स्टार राजपुरोहित-11 की यह सफलता समाज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और खेल के माध्यम से पहचान बनाने का संदेश देगी।

तैयारियों में जुटे समाज के लोग
यह समारोह इस विचार को भी सशक्त करता है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज के निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेल न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ाते हैं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व जैसे गुण भी विकसित करते हैं। समाज का मानना है कि ऐसे आयोजनों से आने वाली पीढ़ी को सकारात्मक दिशा मिलेगी और वे खेलों को करियर व जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित होंगे।
आयोजन को सफल बनाने के लिए राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी एवं सदस्य पूरे उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं।

Published on:

31 Dec 2025 05:39 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / खेल से संस्कार और सम्मान तक, सुपर स्टार राजपुरोहित-11 का अभिनंदन समारोह 3 जनवरी को

हुबली

कर्नाटक

अकाल की राख से उगी समृद्धि: मारवाड़ के हाथों में वनीला की वैश्विक पहचान

वनीला की बेल पर उम्मीदों का पहला फूल।
हुबली

राजस्थान में भजनलाल सरकार के दो साल: सुरक्षा, सड़क, पानी और रोजगार जैसे मुद्दों पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

भाजपा सरकार के कामकाज को लेकर हुब्बल्ली में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में विचार रखते प्रवासी।
हुबली

कृष्ण-लीला पर म्यूजिकल से सजेगी यादगार शाम, गोकुल रोड पर होगा संगीत, नृत्य और भावनाओं से भरा दिव्य मंचन

कृष्ण के बाल रूप से लेकर उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग जीवंत रूप में मंच पर उतरेंगे
हुबली

प्रतिभा पहचान, अनुशासन और प्रतियोगी सोच को बढ़ावा देगा जीतो एजुकेशन ओलंपियाड

घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा से बदलेगा जैन समाज के बच्चों का भविष्य
हुबली

राजस्थान को सीधी चुनौती, डेस्टिनेशन वेडिंग्स का नया शक्तिकेंद्र बना कर्नाटक

एआइ फोटो
हुबली
