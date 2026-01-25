दावणगेरे के डॉ. सुरेश हनगवाड़ी को पदमश्री देने की घोषणा, संघर्ष से संकल्प तक, दिव्यांग सशक्तिकरण की मिसाल

कर्नाटक के दावणगेरे के निवासी डॉ. सुरेश हनगवाड़ी उन असाधारण व्यक्तित्वों में शामिल हैं, जिन्होंने गंभीर शारीरिक चुनौती को अपने जीवन की कमजोरी नहीं, बल्कि समाज सेवा की ताकत बनाया। 70 प्रतिशत हीमोफीलिया से पीडि़त होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने अनुभव को आधार बनाकर दिव्यांगजनों के अधिकार, जागरूकता और बेहतर देखभाल के लिए जीवन समर्पित कर दिया। उनके इसी प्रेरक योगदान के लिए उन्हें अब पदमश्री से नवाजे जाने की घोषणा की गई है।