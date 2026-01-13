13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

शब्दों से सपनों तक: काव्य पाठ ने बच्चों में जगाया आत्मविश्वास, मंच मिला प्रतिभा को, शिक्षा के साथ रचनात्मकता का संदेश

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ रचनात्मक गतिविधियां कितनी आवश्यक हैं, इसका जीवंत उदाहरण विश्व हिंदी दिवस पर हुब्बल्ली में देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका की मेजबानी में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता ने बच्चों को न केवल मंच दिया, बल्कि उनके भीतर छिपी प्रतिभा, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की शक्ति को भी उजागर किया।

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 13, 2026

हुब्बल्ली के गदग रोड स्थित जेकब चेल्ली मेमोरियल अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी अतिथियों के साथ।

हुब्बल्ली के गदग रोड स्थित जेकब चेल्ली मेमोरियल अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी अतिथियों के साथ।

पुरस्कार पाकर बच्चों का उत्साह दोगुना
हुब्बल्ली के गदग रोड स्थित जेकब चेल्ली मेमोरियल अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता में विभिन्न कक्षाओं के 30 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर हिंदी भाषा के प्रति अपनी रुचि और रचनात्मकता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। बच्चों की प्रस्तुतियां अत्यंत सराहनीय रहीं। पूरे आत्मविश्वास, जोश और स्पष्ट उच्चारण के साथ बच्चों ने मंच पर अपनी कविताएं प्रस्तुत कीं, जिसे उपस्थित अतिथियों ने सराहा। पुरस्कार पाकर बच्चों का उत्साह दोगुना हो गया और उनके भीतर आगे बढऩे की नई ऊर्जा दिखाई दी। विशेष बात यह रही कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों के चेहरे खुशी और आत्मविश्वास से खिल उठे।

बच्चों के प्रोत्साहन के लिए सहयोग का भरोसा
समारोह के मुख्य सहयोगी सीरवी समाज महासभा कर्नाटक के कार्यकारिणी सदस्य बाबूलाल सीरवी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ रचनात्मक गतिविधियां बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को मंच देने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने आगे भी बच्चों के प्रोत्साहन के लिए सहयोग देने का आश्वासन दिया।

सकारात्मक सोच से ही जीवन में सफलता
विद्यालय की प्रधानाचार्य डी. दनम्मा ने विद्यार्थियों को मन लगाकर मेहनत करने, अनुशासन अपनाने और समय की महत्ता समझने की सीख दी। उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रशासक प्रभा ए. जोसेफ भी उपस्थित रहीं। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में हिंदी शिक्षिकाएं जयम्मा एवं गिरिजा का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम की शुरुआत में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता के नियमों की जानकारी देते हुए राजस्थान पत्रिका के सामाजिक एवं शैक्षिक सरोकारों पर प्रकाश डाला।

ये बने विजेता
प्रथम स्थान- ज्ञानवेदिका (पांचवी कक्षा)
दूसरा स्थान - अयान (छठी कक्षा)
तीसरा स्थान- अर्पिता (नौंवी कक्षा)

इन्हें मिला प्रोत्साहन पुरस्कार
नौंवी कक्षा के यशवंत, आठवीं कक्षा के महा, सातवीं कक्षा के बलेस्सी, सिओना, जेरूसलिना, अक्षता एवं डेविड, छठी कक्षा के आदित्यराज, नेतन, केरोलिन, अनमोल, आराध्या एवं नैजल जोना, पांचवी कक्षा के श्रीनिवास, जेरूशा, जोनथन, सौम्या, प्रणित, हनुमंता एवं रजत, चौथी कक्षा के रियांश एवं वसीमा, तीसरी कक्षा के विहान, डेनियल, आशीष एवं रूपस तथा दूसरी कक्षा के नियो को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Jan 2026 04:41 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / शब्दों से सपनों तक: काव्य पाठ ने बच्चों में जगाया आत्मविश्वास, मंच मिला प्रतिभा को, शिक्षा के साथ रचनात्मकता का संदेश

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

कर्नाटक की धरती पर राजस्थान की रंगत, सिंवाची महिलाओं का सशक्त सांस्कृतिक उत्सव सिंवाची मेला-फन फेयर 18 जनवरी को

सिंवाची महिला मंडल की सदस्याएं।
हुबली

हुब्बल्ली में हिंदू सम्मेलन का आयोजन: वर्तमान समय में समाज को संगठित रखने के लिए हिंदू एकता आवश्यक

हिंदू सम्मेलन में मौजूद श्रद्धालु व समाजजन।
हुबली

राजस्थान की भक्ति, कर्नाटक की कर्मभूमि में सजी श्याम धणी की महफिल

निशान यात्रा में श्रद्धा का रंग: हाथों में निशान लिए सहभागी महिलाएं।
हुबली

संस्कारों की पाठशाला: बाल सत्संग सुधा से बच्चों में नैतिक मूल्यों का निर्माण

हुब्बल्ली के रामदेव भवन मेंं संचालित बाल सत्संग सुधा में बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है।
हुबली

हिंदी से संस्कार, सृजन और आत्मविश्वास का निर्माण, विश्व हिंदी दिवस पर भाषाई चेतना का सशक्त संदेश

विश्व हिंदी दिवस पर आयोजित समारोह में उप प्राचार्य डॉ. रेणुकाताई संतबा की लिखी पुस्तक का विमोचन करते मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (हुब्बल्ली ग्रामीण एवं नवलगुंद) उमेश बम्मक्कनवर।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.