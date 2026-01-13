शब्दों से सपनों तक: काव्य पाठ ने बच्चों में जगाया आत्मविश्वास, मंच मिला प्रतिभा को, शिक्षा के साथ रचनात्मकता का संदेश

पुरस्कार पाकर बच्चों का उत्साह दोगुना

हुब्बल्ली के गदग रोड स्थित जेकब चेल्ली मेमोरियल अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता में विभिन्न कक्षाओं के 30 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर हिंदी भाषा के प्रति अपनी रुचि और रचनात्मकता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। बच्चों की प्रस्तुतियां अत्यंत सराहनीय रहीं। पूरे आत्मविश्वास, जोश और स्पष्ट उच्चारण के साथ बच्चों ने मंच पर अपनी कविताएं प्रस्तुत कीं, जिसे उपस्थित अतिथियों ने सराहा। पुरस्कार पाकर बच्चों का उत्साह दोगुना हो गया और उनके भीतर आगे बढऩे की नई ऊर्जा दिखाई दी। विशेष बात यह रही कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों के चेहरे खुशी और आत्मविश्वास से खिल उठे।