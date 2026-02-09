आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेकर खुद सक्षम बन रही छात्राएं

सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

दक्षिण कन्नड़ जिले के सरकारी हाई स्कूलों की हजारों छात्राओं ने इस शैक्षणिक वर्ष में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेकर खुद को अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार की पहल रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जिले के 171 सरकारी हाई स्कूलों की कुल 9,943 छात्राओं को तीन महीने की विशेष कराटे ट्रेनिंग दी गई। यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा समग्र शिक्षा कर्नाटक के माध्यम से लागू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ उन्हें आत्मरक्षा में सक्षम बनाना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। समग्र शिक्षा कर्नाटक की उप परियोजना के एक अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक स्कूल को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए 9,000 रुपए आवंटित किए गए।