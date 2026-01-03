अनियंत्रित विकास से गोवा की पहचान पर संकट

नियोजन की अनदेखी से बढ़ती चिंता

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय योजना और आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान जैसे स्थापित प्लानिंग फ्रेमवर्क को दरकिनार कर भूमि उपयोग में बड़े और स्थायी बदलाव किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन गांवों की वहन क्षमता (कैरींग कैपेसिटी) का अध्ययन किए बिना मंज़ूर किए जा रहे हैं, जिससे जल संकट, यातायात समस्या और पर्यावरणीय असंतुलन गहराता जा रहा है। रेबेलो विशेष रूप से हमारे भंगारचेम गोएम की तबाही को लेकर मुखर दिखे। उन्होंने डेवलपर्स पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां लोगों को रोजाना मुश्किल से एक घंटे पानी मिल रहा है, वहीं स्विमिंग पूल वाले सैकड़ों प्लॉट तैयार किए जा रहे हैं। यह विकास नहीं, बल्कि संसाधनों का दुरुपयोग है।