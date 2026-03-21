बीकानेर की धरती से निकले, हुब्बल्ली में उद्योग और समाज सेवा दोनों में बनाई अलग पहचान

व्यवसाय के साथ सेवा का संगम

राजस्थान की मरुधरा से निकलकर दक्षिण भारत में अपनी मेहनत और लगन से पहचान बनाने वाले रमणलाल डी. सिंघानिया आज परदेश में परचम का सशक्त उदाहरण हैं। मूल रूप से बीकानेर निवासी सिंघानिया परिवार की जड़ें फतेहपुर-शेखावाटी से जुड़ी रही हैं और बीकानेर में उनकी करीब आठवीं पीढ़ी बसी रही। रमणलाल डी. सिंघानिया का जीवन यह दर्शाता है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर भी कर्मभूमि में नई पहचान बना सकता है। उन्होंने न केवल व्यवसाय में सफलता पाई, बल्कि समाजसेवा और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से परदेश में भी अपने संस्कारों का परचम लहराया। वर्ष 1972 में वे हुब्बल्ली पहुंचे। शुरुआती दौर में उन्होंने अपने मामा मुरारीलाल बिदासरिया के स्टील रोलिंग मिल में काम शुरू किया और लगभग 36 वर्षों तक (1972 से 2008) इस क्षेत्र में अनुभव हासिल किया। मेहनत और सीख के इस लंबे सफर के बाद उन्होंने दिसंबर 2008 में श्री गोपेश्वर स्टील के नाम से अपना व्यवसाय शुरू किया। आज उनका स्टील ट्रेडिंग व्यवसाय कर्नाटक के साथ-साथ महाराष्ट्र और गोवा तक फैला हुआ है।