वीर आंजनेय हनुमान मंदिर में हवन-यज्ञ, राम मंदिर स्थापना के दो वर्ष पूर्ण होने पर विशेष आयोजन

राम नाम की गूंज

अयोध्या में श्रीराम मंदिर स्थापना के दो वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर हुब्बल्ली के वीर आंजनेय हनुमान मंदिर परिसर में हवन-यज्ञ का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर समूचा वातावरण वैदिक मंत्रोच्चार, हवन की पवित्र अग्नि और राम नाम की गूंज से धर्ममय हो उठा।

हवन-यज्ञ में सामाजिक कार्यकर्ता किशोर पटेल एवं उनकी धर्मपत्नी नैनूदेवी पटेल ने विधिवत रूप से भाग लेते हुए अग्नि देव को आहुतियां अर्पित कीं। वैदिक विधि-विधान से संपन्न इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से देश में सुख, शांति, अमन-चैन और समृद्धि की प्रार्थना की गई।