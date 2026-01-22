वीर आंजनेय हनुमान मंदिर में हवन-यज्ञ, राम मंदिर स्थापना के दो वर्ष पूर्ण होने पर विशेष आयोजन

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन यज्ञ में आहूतियां अर्पित करते सामाजिक कार्यकर्ता किशोर पटेल एवं उनकी धर्मपत्नी नैनूदेवी पटेल। राष्ट्र में सुख-शांति, समृद्धि और अमन की कामना की।
राम नाम की गूंज
अयोध्या में श्रीराम मंदिर स्थापना के दो वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर हुब्बल्ली के वीर आंजनेय हनुमान मंदिर परिसर में हवन-यज्ञ का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर समूचा वातावरण वैदिक मंत्रोच्चार, हवन की पवित्र अग्नि और राम नाम की गूंज से धर्ममय हो उठा।
हवन-यज्ञ में सामाजिक कार्यकर्ता किशोर पटेल एवं उनकी धर्मपत्नी नैनूदेवी पटेल ने विधिवत रूप से भाग लेते हुए अग्नि देव को आहुतियां अर्पित कीं। वैदिक विधि-विधान से संपन्न इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से देश में सुख, शांति, अमन-चैन और समृद्धि की प्रार्थना की गई।
रामराज्य की भावना
कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी आस्था के साथ हवन में सहभागिता निभाई। राम भक्तों ने इसे न केवल धार्मिक आयोजन बताया, बल्कि इसे रामराज्य की भावना, सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक जागरण से जोड़कर देखा। हवन की पवित्र अग्नि के समक्ष की गई प्रार्थनाओं ने उपस्थित जनसमूह के मन में श्रद्धा और विश्वास का संचार किया।
मंदिर आस्था और सनातन मूल्यों का प्रतीक
श्रद्धालुओं ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और सनातन मूल्यों का प्रतीक है। उसके दो वर्ष पूर्ण होने पर इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं। हवन-यज्ञ के समापन पर प्रसाद वितरण किया गया तथा सभी ने प्रभु श्रीराम और वीर आंजनेय से राष्ट्र की उन्नति, सामाजिक एकता और विश्व कल्याण की कामना की।
बड़ी खबरेंView All
हुबली
कर्नाटक
ट्रेंडिंग