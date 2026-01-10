हिंदी से संस्कार, सृजन और आत्मविश्वास का निर्माण, विश्व हिंदी दिवस पर भाषाई चेतना का सशक्त संदेश

हिंदी की गरिमा और उपयोगिता

राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने कहा कि राजस्थान पत्रिका दक्षिण भारत सहित देशभर में हिंदी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम में गीत, कविता, भाषण, नाटक और शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदर्शनी के माध्यम से हिंदी की गरिमा और उपयोगिता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया तथा विद्यालय की प्राचार्य का जन्मदिन भी उत्साहपूर्वक मनाया गया।