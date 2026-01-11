हुब्बल्ली में हिंदू सम्मेलन का आयोजन: वर्तमान समय में समाज को संगठित रखने के लिए हिंदू एकता आवश्यक

राजस्थानी प्रवासी समाज की सक्रिय सहभागिता

सम्मेलन में राजस्थानी प्रवासी समाज के लोगों की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। प्रवासी समाज के सदस्यों ने आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और इसे हिंदू समाज को जोडऩे वाला महत्वपूर्ण प्रयास बताया। वक्ताओं ने प्रवासी समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हुए भी वे अपनी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिनमें बालिकाओं द्वारा की गई भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया।