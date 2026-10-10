अमावस्या पर गोसेवा के लिए गौशालाओं में उमड़ा प्रवासी महिलाओं का उत्साह

अमावस्या पर गोसेवा के लिए पहुंचीं अन्य महिलाओं ने भी गायों को हरा चारा, रोटियां, गुड़, सब्जियां, फल और दूसरी खाद्य सामग्री खिलाई। महिलाओं में गायों के साथ बछड़ों को भोजन कराने को लेकर भी विशेष उत्सुकता दिखाई दी। कई महिलाएं अपने हाथों से गायों को रोटियां खिलाती नजर आईं, वहीं कुछ ने चारा और अन्य खाद्य सामग्री देकर सेवा की। अमावस्या के अवसर पर गौशालाओं में पहुंचीं महिलाओं की गतिविधियों में धार्मिक आस्था के साथ जीवों के प्रति करुणा और सेवा का भाव भी दिखाई दिया। प्रवासी समाज की महिलाओं ने सामूहिक रूप से गोसेवा में भाग लेकर इस परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।