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हुबली

अमावस्या पर गोसेवा के लिए गौशालाओं में उमड़ा प्रवासी महिलाओं का उत्साह

अमावस्या के अवसर पर हुब्बल्ली में प्रवासी राजस्थानी महिलाओं में गोसेवा और दान-पुण्य को लेकर खासा उत्साह नजर आया। शहर की विभिन्न गौशालाओं में सुबह से ही महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो दिनभर जारी रहा। महिलाओं ने गायों को हरा चारा, रोटियां, गुड़, दलिया, फल और सब्जियां खिलाकर सेवा की। कई महिलाओं ने बछड़ों को भी अपने हाथों से भोजन कराया। गौशालाओं में दिनभर चहल-पहल रही। महिलाओं ने श्रद्धाभाव से गोसेवा कर अमावस्या मनाई।
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हुबली

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ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Oct 10, 2026

अमावस्या पर गायों की सेवा के लिए गौशाला पहुंचीं प्रवासी राजस्थानी महिलाएं।

अमावस्या पर गायों की सेवा के लिए गौशाला पहुंचीं प्रवासी राजस्थानी महिलाएं।

हर अमावस्या पर गौशालाओं में पहुंचकर करती हैं सेवा

राजस्थान मूल की महिलाओं के एक समूह ने गौशाला पहुंचकर गायों को रोटियां, दलिया, केले और गुड़ खिलाया। इस समूह में पुष्पा कंवर बालोत पचानवा, कदम कंवर देवड़ा मेवी, ऐवन कंवर बालावत नरसाणा, पौनीदेवी चौधरी आसोतरा, पार्वती कंवर कुशीप और नीतू कंवर बालावत नरसाणा शामिल थीं। महिलाओं ने मिलकर गायों को खाद्य सामग्री खिलाई और गोसेवा में समय बिताया।

धर्मग्रंथों में गोसेवा का विशेष महत्व

समूह में शामिल नीतू कंवर बालावत नरसाणा ने बताया कि वे हर अमावस्या को विभिन्न गौशालाओं में जाकर गायों की सेवा करती हैं। पिछले कई महीनों से यह क्रम लगातार जारी है। गायों के लिए समय-समय पर रोटी, गुड़, दलिया और अन्य खाद्य सामग्री लेकर पहुंचती हैं। उन्होंने बताया कि धर्मग्रंथों में गोसेवा को विशेष महत्व दिया गया है। गायों की सेवा धार्मिक आस्था से जुड़ा कार्य है और इसे शुभ माना जाता है। इसी भावना के साथ वे नियमित रूप से गोसेवा करती हैं।

गायों के साथ बछड़ों को भी खिलाई खाद्य सामग्री

अमावस्या पर गोसेवा के लिए पहुंचीं अन्य महिलाओं ने भी गायों को हरा चारा, रोटियां, गुड़, सब्जियां, फल और दूसरी खाद्य सामग्री खिलाई। महिलाओं में गायों के साथ बछड़ों को भोजन कराने को लेकर भी विशेष उत्सुकता दिखाई दी। कई महिलाएं अपने हाथों से गायों को रोटियां खिलाती नजर आईं, वहीं कुछ ने चारा और अन्य खाद्य सामग्री देकर सेवा की। अमावस्या के अवसर पर गौशालाओं में पहुंचीं महिलाओं की गतिविधियों में धार्मिक आस्था के साथ जीवों के प्रति करुणा और सेवा का भाव भी दिखाई दिया। प्रवासी समाज की महिलाओं ने सामूहिक रूप से गोसेवा में भाग लेकर इस परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

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Updated on:

10 Oct 2026 10:00 pm

Published on:

10 Oct 2026 09:57 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / अमावस्या पर गोसेवा के लिए गौशालाओं में उमड़ा प्रवासी महिलाओं का उत्साह

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