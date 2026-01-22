जय श्रीराम के उद्घोष से भक्तिमय हुआ हुब्बल्ली शहर: अयोध्या श्रीराम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के दो वर्ष पूर्ण, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह

रामभजनों की मधुर धुनें

महोत्सव के अंतर्गत गणेश मंदिर, इंडस्ट्रियल एस्टेट गोकुल रोड से नानकी कन्वेंशन हॉल तक शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का मार्गभर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। शोभायात्रा में भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, माता जानकी एवं हनुमानजी के सजीव पात्र आकर्षण का केंद्र रहे। ढोल-नगाड़ों की गूंज, जय श्रीराम के उद्घोष और रामभजनों की मधुर धुनों से पूरा वातावरण भक्तिरस में सराबोर हो गया। शोभायात्रा में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा और श्रद्धाभाव के साथ शामिल हुए। बीच-बीच में जय श्रीराम के जयकारों के साथ श्रीराम भजनों की प्रस्तुति होती रही, जिससे पूरा नगर राममय नजर आया।