हुब्बल्ली में शहर और गांव की संस्कृति का सुंदर संगम: जैन

असफलता से कभी डरना नहीं चाहिए

मुख्य अतिथि मुकेश कुमार जैन ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों की प्रस्तुतियां उत्कृष्ट और अनुकरणीय रहीं। उन्होंने हुब्बल्ली को देश का एक विशेष शहर बताते हुए कहा कि यहां शहर और गांव की संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में नैतिक मूल्यों और डिजिटल शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो आज के समय की आवश्यकता है। छात्रों को प्रेरित करते हुए जैन ने अपने जीवन का उदाहरण साझा किया और कहा कि असफलता से कभी डरना नहीं चाहिए। मैं स्वयं दो बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर सका, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा। निरंतर परिश्रम से ही सफलता मिलती है। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा पूर्ण करने के बाद समाज को कुछ लौटाने का भी आह्वान किया।