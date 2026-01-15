कर्नाटक में पतंग के घातक मांझे ने ली एक और जान, मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति का गला कटा, एम्बुलेंस से पहले सड़क पर तोड़ा दम

मृतक की पहचान संजूकुमार होसामनी के रूप में

मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 48 वर्षीय संजूकुमार होसामनी के रूप में हुई है। यह दर्दनाक हादसा बीदर जिला के तालामदागी रोड पर हुआ। पतंग का यह नायलॉन मांझा इतना पतला और धारदार था कि वह नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देता। मांझे के लगते ही संजकुमार के गले से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा और वे बाइक से गिर पड़े। बताया जा रहा है कि अंतिम क्षणों में वे किसी तरह अपने मोबाइल से बेटी को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे।