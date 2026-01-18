राजस्थान हिंदी विद्यालय के 58वें वार्षिकोत्सव में बच्चों को मिली मेहनत, मानवता और हिंदी के सम्मान की प्रेरणा

संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी

समारोह में हुब्बल्ली-धारवाड़ शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के अध्यक्ष शाकिर सनदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि शाकिर सनदी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के जीवन में सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति मां होती है। मां के भीतर असीम शक्ति होती है, वही बच्चे को आगे बढऩे का हौसला देती है। उन्होंने कहा कि आज बच्चे प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं, लेकिन जब उन्हें सही दिशा और प्रेरणा मिलती है, तो वे पूरी दुनिया जीतने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अच्छा नागरिक बनने, समाज के लिए सोचने और मानवता को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृति का मूल अर्थ सहयोग है और संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए होनी चाहिए। हिंदी भाषा पर बोलते हुए शाकिर सनदी ने कहा कि हिंदी दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हमें अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, साथ ही अन्य संस्कृतियों का भी सम्मान करना चाहिए।