कोरागा समुदाय को न्याय की दरकार, सीधी भर्ती की मांग को लेकर मणिपाल में 15 दिनों से आंदोलन

शिक्षा के बावजूद रोजगार से वंचित युवा

महासंघ के समन्वयक के. पुथरन ने कहा कि कोरागा समुदाय के युवा आज भी सामाजिक पिछड़ेपन और हीन भावना का सामना कर रहे हैं। कई युवा डिग्री और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद प्रतियोगी परीक्षाओं में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाते, जिसके चलते उन्हें अपनी योग्यता से कहीं कम स्तर की नौकरियों में काम करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई शिक्षित युवा नगर पालिकाओं में मजदूर के रूप में कार्य करने को मजबूर हैं। ऐसे में सीधी भर्ती की व्यवस्था उनके लिए सम्मानजनक रोजगार और सामाजिक उन्नति का माध्यम बन सकती है। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि सीधी भर्ती होती है, तो चयनित युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप पद दिए जाएं।