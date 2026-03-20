दक्षिण में भी मरुधर का जोश: व्यवसाय के साथ खेल की परंपरा कायम, 15 वर्षों से रोज सुबह मैदान में जुटते हैं 30 खिलाड़ी

अनुभव और युवाओं का संगम: हर उम्र के खिलाड़ी शामिल

इस समूह की खासियत यह है कि इसमें 14 वर्षीय गजेन्द्र चौधरी वरिया जैसे युवा खिलाड़ी से लेकर 61 वर्षीय जगाराम गिंगोड़ा बग तक शामिल हैं। करीब आधा दर्जन खिलाड़ी 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जो युवाओं के साथ पूरे उत्साह से खेलते हैं। खिलाड़ी प्रतिदिन सुबह 6:30 से 8 बजे तक अभ्यास करते हैं। उन्होंने अपने ही संसाधनों से मैदान तैयार किया है। शुरुआत में बांस की लकड़ी से बने साधारण ग्राउंड को अब मिट्टी डलवाकर विकसित किया गया है। यहां हर साल होली, दीपावली और रामनवमी पर तीन बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, जिनमें करीब 8 टीमें भाग लेती हैं। कई बार डे-नाइट मैच भी खेले जाते हैं।