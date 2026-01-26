आम बजट से उत्तर कर्नाटक को बड़ी उम्मीदें

आम बजट को लेकर उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में किसानों, व्यापारियों, युवाओं और उद्योग जगत की निगाहें टिकी हुई हैं। यह क्षेत्र लंबे समय से कृषि, सिंचाई, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विशेष पैकेज की मांग करता रहा है। ऐसे में आम बजट से यहां के लोगों को कई ठोस घोषणाओं की उम्मीद है। उत्तर कर्नाटक मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहां के किसान सिंचाई परियोजनाओं के लिए अधिक बजट आवंटन, सूखा प्रभावित तालुकों के लिए विशेष सहायता, फसल बीमा को सरल बनाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी ढंग से लागू करने की अपेक्षा कर रहे हैं। साथ ही गन्ना, दलहन, तिलहन और कपास जैसी फसलों के लिए भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने की मांग भी है।