राजस्थान के सिवाना से निकलकर कर्नाटक में स्थापित की साख, शिक्षा, सेवा और पेशेवर नैतिकता का अद्भुत संगम

हुब्बल्ली में सुमेरमल ओस्तवाल की मेहनत, मार्गदर्शन और नेतृत्व की मिसाल

राजस्थान की मिट्टी में जन्मे लोग जहां भी जाते हैं, अपनी मेहनत और मूल्यों से अलग पहचान बनाते हैं। परदेश में परचम कॉलम के तहत आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही व्यक्तित्व सुमेरमल ओस्तवाल की, जिन्होंने कर्नाटक की धरती पर न सिर्फ खुद को स्थापित किया, बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। सुमेरमल ओस्तवाल की कहानी केवल एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट की नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक की है, जिसने ज्ञान को बांटकर कई जिंदगियां संवारीं। मूल रूप से राजस्थान के बालोतरा जिले के सिवाना निवासी और वर्तमान में हुब्बल्ली में बसे 68 वर्षीय सुमेरमल ओस्तवाल का जीवन संघर्ष, अनुशासन और सेवा का जीवंत उदाहरण है। 1985 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद उन्होंने डी. सुमेरमल ओस्तवाल एंड कंपनी की स्थापना की और तब से लेकर आज तक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं।