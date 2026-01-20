आस्था और परंपरा से प्रगति की राह: श्रीयादेवी माताजी जन्मोत्सव पर प्रजापत समाज का मंथन

परिचर्चा में यह भाव उभरकर आया कि परंपरा, आस्था और आधुनिक शिक्षा के संतुलन से प्रजापत समाज नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो सकता है। समाज की एकजुटता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मान्यता के अनुसार श्रीयादेवी माताजी का जन्म गुजरात के पाटन क्षेत्र में हुआ। उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। श्रीयादेवी माताजी प्रजापत समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र हैं। समाज में यह विश्वास है कि सच्चे मन से की गई पूजा से जीवन में उन्नति, स्थिरता और सद्बुद्धि प्राप्त होती है।