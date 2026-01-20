20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

आस्था और परंपरा से प्रगति की राह: श्रीयादेवी माताजी जन्मोत्सव पर प्रजापत समाज का मंथन

परिचर्चा में यह भाव उभरकर आया कि परंपरा, आस्था और आधुनिक शिक्षा के संतुलन से प्रजापत समाज नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो सकता है। समाज की एकजुटता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मान्यता के अनुसार श्रीयादेवी माताजी का जन्म गुजरात के पाटन क्षेत्र में हुआ। उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 20, 2026

श्रीयादेवी माताजी जन्मोत्सव के अवसर पर मंगलवार को हुब्बल्ली में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में विचार रखते प्रजापत समाज के लोग।

श्रीयादेवी माताजी जन्मोत्सव के अवसर पर मंगलवार को हुब्बल्ली में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में विचार रखते प्रजापत समाज के लोग।

परिचर्चा में यह भाव उभरकर आया कि परंपरा, आस्था और आधुनिक शिक्षा के संतुलन से प्रजापत समाज नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो सकता है। समाज की एकजुटता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मान्यता के अनुसार श्रीयादेवी माताजी का जन्म गुजरात के पाटन क्षेत्र में हुआ। उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। श्रीयादेवी माताजी प्रजापत समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र हैं। समाज में यह विश्वास है कि सच्चे मन से की गई पूजा से जीवन में उन्नति, स्थिरता और सद्बुद्धि प्राप्त होती है।

समाज की मेहनत और दक्षिण भारत में प्रगति
जालोर जिले के थलवाड़ निवासी उदाराम प्रजापत ने कहा, आज प्रजापत समाज मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ रहा है। समूचे दक्षिण भारत में समाज के लोग व्यवसाय से जुड़े हैं। हालांकि राजस्थान से पलायन की गति पहले की तुलना में कुछ कम हुई है, लेकिन समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है।

श्रीयादेवी की भक्ति से उन्नति का मार्ग
पाली जिले के गुड़ा पदमसिंह निवासी बाबूलाल प्रजापत ने कहा, यदि श्रीयादेवी माताजी की सच्चे मन से आराधना की जाए तो समाज और व्यक्ति दोनों स्तर पर प्रगति संभव है। आस्था समाज को एक सूत्र में बांधती है। मिट्टी के बर्तन प्रजापत समाज की पहचान, आजीविका और संस्कृति का आधार रहे हैं।

जगन्नाथ मंदिर और मिट्टी के बर्तन
पाली जिले के सिरियारी निवासी मनोहर प्रजापत ने कहा, आज भी जगन्नाथ मंदिर में भोजन मिट्टी के बर्तनों में ही तैयार किया जाता है। यह मिट्टी की पवित्रता और प्रजापत समाज की परंपरा का जीवंत प्रमाण है।

शिक्षा में जागरूकता और युवाओं की भागीदारी
पाली जिले के गुड़ा पदमसिंह निवासी विक्रम प्रजापत ने कहा, प्रजापत समाज अब शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। युवा वर्ग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहा है, जिससे समाज में नई चेतना आई है। काशी सहित देश के कई हिस्सों में चाय कुल्हड़ में और चाट मिट्टी के बर्तनों में परोसने की परंपरा फिर से लौट रही है। यह पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए शुभ संकेत है।

देशभर में फैला प्रजापत समाज
जालोर जिले के थलवाड़ निवासी छगनलाल प्रजापत ने कहा, आज प्रजापत समाज पूरे देश में फैला हुआ है। हालांकि परंपरागत पेशे से जुड़े लोगों की संख्या कम हुई है, फिर भी मिट्टी से समाज का रिश्ता आज भी जीवित है।

मिट्टी के बर्तन: पवित्रता और जागरूकता
जालोर जिले के निवासी जबराराम प्रजापत ने कहा, मिट्टी के बर्तन पवित्र माने जाते हैं। अब लोग प्लास्टिक के नुकसान को समझ रहे हैं और प्राकृतिक विकल्पों की ओर लौट रहे हैं।

प्रजापत समाज का इतिहास प्राचीन
जालोर जिले के थलवाड़ निवासी केसाराम प्रजापत ने कहा, राजस्थान में प्रजापत समाज का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। ब्रह्माजी द्वारा सृष्टि रचना के समय प्रजापत समाज को पृथ्वी पर भोजन व जल की व्यवस्था के लिए मिट्टी के बर्तनों का दायित्व दिए जाने की मान्यता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Jan 2026 08:03 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / आस्था और परंपरा से प्रगति की राह: श्रीयादेवी माताजी जन्मोत्सव पर प्रजापत समाज का मंथन

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

आई माता की उपासना से जुड़ी आस्था, वडेर परंपरा और आई पंथ पर हुई सार्थक चर्चा

माही बीज पर्व पर मंगलवार को हुब्बल्ली में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में विचार रखते सीरवी समाज के लोग।
हुबली

हुब्बल्ली में बाबा रामदेव मेला महोत्सव की धूम, राजस्थानी रंग में सजा वरघोड़ा, उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

हुब्बल्ली में बाबा रामदेव मेला महोत्सव के अंतर्गत निकाले गए वरघोड़े में महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में भक्ति भाव के साथ सहभागी बनीं।
हुबली

सबरीमाला मंदिर सोना हेराफेरी मामला: ईडी की बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक समेत तीन राज्यों में 21 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय
हुबली

ध्वजारोहण के साथ बाबा रामदेव मेला महोत्सव का शुभारंभ, 20 जनवरी को निकलेगा वरघोड़ा

हुब्बल्ली के रामदेव मंदिर में ध्वजारोहण के अवसर पर उपस्थित बाबा के भक्त।
हुबली

विकास की राह पर रायनाल ग्राम पंचायत, बुनियादी सुविधाओं से सशक्त होता गांव, सामूहिक प्रयासों से संवरता ग्रामीण जीवन

रायनाल ग्राम पंचायत का भवन एवं पंचायत अध्यक्ष रूद्रप्पा गडिगेप्पा मेती।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.