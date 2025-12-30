30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

अकाल की राख से उगी समृद्धि: मारवाड़ के हाथों में वनीला की वैश्विक पहचान

मारवाड़ में पड़े छप्पनिया अकाल की त्रासदी से जूझते हुए कई मारवाड़ी परिवार रोजगार और जीवन की तलाश में सैकड़ों कोस पैदल चलकर कर्नाटक के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र चिकमगलूरु पहुंचे। कठिन परिस्थितियों में बसे इन परिवारों ने यहां ऐसी खेती को अपनाया, जिसने न केवल उनकी तकदीर बदली बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध भी बना दिया। यह खेती थी वनीला, जो आज विश्व में केसर के बाद दूसरा सबसे महंगा फ्लेवर माना जाता है। वनीला की खेती से जहां ये मारवाड़ी परिवार मालामाल हुए, वहीं उन्होंने चिकमगलूरु क्षेत्र के अन्य किसानों को भी इस उन्नत खेती का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया। कभी आर्थिक तंगी के कारण मारवाड़ छोडऩे को मजबूर ये परिवार आज क्षेत्र के धनाढ्य और प्रगतिशील किसानों में गिने जाते हैं। पाली जिले के खेरवा गांव (रामसिंह गुड़ा) से चिकमगलूरु आकर बसे कमल कुमार जैन आज वनीला उत्पादन के क्षेत्र में एक सफल और उन्नतशील किसान के रूप में पहचान बना चुके हैं। वे बड़े पैमाने पर वनीला का उत्पादन कर रहे हैं और इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है।

less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Dec 30, 2025

वनीला की बेल पर उम्मीदों का पहला फूल।

वनीला की बेल पर उम्मीदों का पहला फूल।

बारहमासी लता, सुगंध से भरपूर फसल
वनीला एक बारहमासी, फूलों वाली लता है, जो पेड़ों पर चढ़कर विकसित होती है। इसकी लता 10 से 12 मीटर तक लंबी होती है और पेड़ों की डालियों पर फैलती है। इसकी तीन प्रमुख जातियों में प्लानीफोलिया सर्वाधिक लोकप्रिय है, जिसे व्यावसायिक दृष्टि से सबसे अधिक उगाया जाता है। इसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है और यही इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में खास बनाती है। वनीला के फूल हरे-पीले रंग के होते हैं और गुच्छों में खिलते हैं। ये फूल अत्यंत सुगंधित होते हैं और प्राकृतिक रूप से ओस व नमी वाले वातावरण में बेहतर फलते-फूलते हैं। यही कारण है कि चिकमगलूरु का नम व वर्षा प्रधान मौसम वनीला खेती के लिए अनुकूल माना जाता है।

फली से निकलती है असली खुशबू
वनीला की फली बेलनाकार, त्रिकोणीय होती है, जिसकी लंबाई 12 से 21 सेंटीमीटर तक होती है। प्रारंभ में यह हल्के हरे रंग की होती है, लेकिन जब यह पूरी तरह पककर सूखती है और गहरा रंग धारण करती है, तभी इसमें विशिष्ट खुशबू और फ्लेवर विकसित होता है। यही फली अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बिकती है।

खाद्य उद्योग से लेकर उद्योगों तक उपयोग
वनीला का उपयोग खाद्य उद्योग, डेयरी उत्पादों, बेकरी, मिठाइयों, आइसक्रीम, केक, चॉकलेट और यहां तक कि शराब निर्माण में भी किया जाता है। यह खाद्य पदार्थों को मुलायम, स्वादिष्ट और सुगंधित बनाता है। एक वनीला फली से लगभग 600 ग्राम चॉकलेट तैयार की जा सकती है। इसके अलावा वनीला का उपयोग इंजन ऑयल में झाग रोकने और जिंक प्लेटिंग में चमक लाने जैसे औद्योगिक कार्यों में भी किया जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Dec 2025 06:39 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / अकाल की राख से उगी समृद्धि: मारवाड़ के हाथों में वनीला की वैश्विक पहचान

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

राजस्थान में भजनलाल सरकार के दो साल: सुरक्षा, सड़क, पानी और रोजगार जैसे मुद्दों पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

भाजपा सरकार के कामकाज को लेकर हुब्बल्ली में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में विचार रखते प्रवासी।
हुबली

कृष्ण-लीला पर म्यूजिकल से सजेगी यादगार शाम, गोकुल रोड पर होगा संगीत, नृत्य और भावनाओं से भरा दिव्य मंचन

कृष्ण के बाल रूप से लेकर उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग जीवंत रूप में मंच पर उतरेंगे
हुबली

प्रतिभा पहचान, अनुशासन और प्रतियोगी सोच को बढ़ावा देगा जीतो एजुकेशन ओलंपियाड

घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा से बदलेगा जैन समाज के बच्चों का भविष्य
हुबली

राजस्थान को सीधी चुनौती, डेस्टिनेशन वेडिंग्स का नया शक्तिकेंद्र बना कर्नाटक

एआइ फोटो
हुबली

खुशियों, रंगों और मनोरंजन से सजेगा पोदार कार्निवल, बच्चों के सर्वांगीण विकास और पारिवारिक सहभागिता को मिलेगा बढ़ावा

पोदार कार्निवल
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.