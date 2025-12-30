अकाल की राख से उगी समृद्धि: मारवाड़ के हाथों में वनीला की वैश्विक पहचान

बारहमासी लता, सुगंध से भरपूर फसल

वनीला एक बारहमासी, फूलों वाली लता है, जो पेड़ों पर चढ़कर विकसित होती है। इसकी लता 10 से 12 मीटर तक लंबी होती है और पेड़ों की डालियों पर फैलती है। इसकी तीन प्रमुख जातियों में प्लानीफोलिया सर्वाधिक लोकप्रिय है, जिसे व्यावसायिक दृष्टि से सबसे अधिक उगाया जाता है। इसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है और यही इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में खास बनाती है। वनीला के फूल हरे-पीले रंग के होते हैं और गुच्छों में खिलते हैं। ये फूल अत्यंत सुगंधित होते हैं और प्राकृतिक रूप से ओस व नमी वाले वातावरण में बेहतर फलते-फूलते हैं। यही कारण है कि चिकमगलूरु का नम व वर्षा प्रधान मौसम वनीला खेती के लिए अनुकूल माना जाता है।