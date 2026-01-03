यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध तेज

यह आंदोलन बीते पांच दिनों से लगातार जारी है, जिसमें स्थानीय नागरिकों और आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए फर्नांडिस ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और उसके मंत्री आदिवासी समुदाय की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। फर्नांडिस ने कहा कि यूनिटी मॉल परियोजना राज्य के हित में नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों के फायदे के लिए लाई जा रही है। उनके अनुसार, यह परियोजना गोवा की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचाएगी। फर्नांडिस ने यह भी कहा कि आदिवासियों की जमीन पर विकास के नाम पर कब्जा करने की कोशिश किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी और इस आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।