विकास की राह पर रायनाल ग्राम पंचायत, बुनियादी सुविधाओं से सशक्त होता गांव, सामूहिक प्रयासों से संवरता ग्रामीण जीवन

आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में कार्य

ग्राम पंचायत रायनाल के अध्यक्ष रूद्रप्पा गडिगेप्पा मेती ने बताया कि सभी के सहयोग से रायनाल को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, सामाजिक समरसता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रायनाल गांव उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर है। पंचायत के सुचारु संचालन के लिए पंचायत विकास अधिकारी, सचिव, कंप्यूटर ऑपरेटर, बिल कलेक्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं तीन वाटरमैन सेवाएं दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।