विकास की राह पर रायनाल ग्राम पंचायत, बुनियादी सुविधाओं से सशक्त होता गांव, सामूहिक प्रयासों से संवरता ग्रामीण जीवन

रायनाल ग्राम पंचायत का भवन एवं पंचायत अध्यक्ष रूद्रप्पा गडिगेप्पा मेती।
आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में कार्य
ग्राम पंचायत रायनाल के अध्यक्ष रूद्रप्पा गडिगेप्पा मेती ने बताया कि सभी के सहयोग से रायनाल को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, सामाजिक समरसता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रायनाल गांव उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर है। पंचायत के सुचारु संचालन के लिए पंचायत विकास अधिकारी, सचिव, कंप्यूटर ऑपरेटर, बिल कलेक्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं तीन वाटरमैन सेवाएं दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।
दैनिक जरूरतों के लिए चार दुकानें
ग्राम पंचायत रायनाल के अध्यक्ष ने बताया कि गांव में दैनिक जरूरतों के लिए चार दुकानें संचालित हैं तथा ब्रांच पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डाक सेवाएं दी जा रही हैं। रायनाल हुब्बल्ली से आठ किलोमीटर और धारवाड़ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां 2614 की जनसंख्या और 534 घरों की बस्ती है।
गांव में तीन आरओ प्लांट लगाए
उन्होंने बताया कि रायनाल ग्राम पंचायत के अंतर्गत रायनाल और गंगीवाल गांव आते हैं, जिनके बीच लगभग एक किलोमीटर की दूरी है। स्वच्छ पेयजल की सुविधा के लिए गांव में तीन आरओ प्लांट लगाए गए हैं, जहां मात्र पांच रुपए में एक कैन शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाता है। बस स्टेशन पर स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा गांव को राष्ट्रपिता के आदर्शों से जोड़ती है। पंचायत का स्वयं का भवन भी ग्राम प्रशासन की मजबूती को दर्शाता है।
कई पवित्र धार्मिक स्थल
धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी रायनाल समृद्ध है। गांव में रेवण सिद्धेश्वर सहित कई देवी-देवताओं के मंदिर एवं धार्मिक स्थल हैं, जिनमें ग्राम देवता, मारुति और बसवेश्वर मंदिर प्रमुख हैं। स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए पंचायत में पांच सफाई कर्मचारी नियमित सेवाएं दे रहे हैं।
अधिकांश ग्रामीण रोजगार के लिए शहर से जुड़े हुए
ग्राम पंचायत रायनाल के पूर्व अध्यक्ष बसवराज बी. मारडगी ने बताया कि हुब्बल्ली शहर के नजदीक होने के कारण अधिकांश ग्रामीण रोजगार के लिए शहर से जुड़े हुए हैं, वहीं गांव में पुस्तकालय जैसी शैक्षणिक सुविधा भी उपलब्ध है।
लगभग 600 बचत खाते संचालित
पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी शरणेश ने बताया कि यहां स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध है, जहां प्रतिदिन दो से तीन स्पीड पोस्ट का लेन-देन होता है। इसके साथ ही लगभग 600 बचत खाते संचालित हैं, जिनमें ग्रामीण नियमित रूप से जमा और निकासी करते हैं। टर्म डिपॉजिट और आरडी जैसी योजनाओं का भी ग्रामीण लाभ उठा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
हुबली
कर्नाटक
ट्रेंडिंग