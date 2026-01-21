सिवांची मेले का आयोजन, विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिखा उत्साह

सिवांची मेले के अवसर पर महिला मंडल की सदस्याएं।
महिला मंडल की रही अहम भूमिका
इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक एवं सहयोगी दलीचंद कोठारी एवं परिवार, गौतम बाफना एवं परिवार, सतीश बाफना एवं परिवार, देव बागरेचा एवं परिवार तथा विनोद भंसाली एवं परिवार की गरिमामयी उपस्थिति रही। उद्घाटन समारोह में युवा संघ अध्यक्ष मनोज बागरेचा, महिला मंडल अध्यक्ष नीतू कोठारी तथा मुख्य अतिथि प्रेमलता भूरट भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर युवा मंडल एवं महिला मंडल के सभी सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिससे उद्घाटन समारोह और भी गरिमामय बन गया। सिवांची मेले के सफल आयोजन में महिला मंडल की अहम भूमिका रही। मुख्य संयोजक एवं नेतृत्वकर्ता के रूप में नीतू कोठारी, मधु मेहता, कंचन चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा एवं पूनम छाजेड का विशेष योगदान रहा। महिला मंडल की सभी सदस्यों ने पूरे कार्यक्रम के दौरान पूर्ण समर्पण, अनुशासन और सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाईं तथा हर स्तर पर उत्कृष्ट सहयोग प्रदान किया, जिससे आयोजन सुचारु और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सका। आयोजन को लेकर समाजजनों एवं आम जनता से बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। मेले में लगे विभिन्न शॉपिंग, खान-पान एवं अन्य स्टॉल संचालक भी काफी प्रसन्न नजर आए, क्योंकि इस आयोजन से उन्हें अपने व्यवसाय के प्रचार-प्रसार का बेहतर मंच प्राप्त हुआ।
हेल्दी बेबी समेत कई प्रतियोगिताएं
मेले के दौरान आयोजित सभी प्रतियोगिताएं सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुईं। रील मेकिंग प्रतियोगिता की निर्णायक पूनम छाजेड, हेल्दी बेबी प्रतियोगिता की निर्णायक रितु अग्रवाल, ड्राइंग प्रतियोगिता की निर्णायक चिंकी जैन तथा हस्तलेखन प्रतियोगिता की निर्णायक लेखा खोना, किड्स फैशन शो एवं मॉम एंड किड्स फैशन शो के निर्णायक रिंकू पोरवाल एवं श्री विकास वेदमुथा रहे। सभी निर्णायकों के निर्णय निष्पक्ष रहे, जिससे प्रतिभागी बच्चे एवं उनके अभिभावक अत्यंत संतुष्ट नजर आए। मेले में बच्चों एवं अभिभावकों ने भरपूर आनंद लिया। खेल-कूद, मनोरंजन, स्वादिष्ट खान-पान, शॉपिंग स्टॉल और विभिन्न गतिविधियों के कारण सिवांची मेला सभी परिवारों के लिए एक यादगार और आनंददायक पारिवारिक आयोजन बन गया।
