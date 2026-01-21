गूंजे श्रीयादे माता के जयकारे: श्रद्धा, भक्ति और परंपरा के साथ मनाया श्रीयादे माता का जन्मोत्सव

आसपास के इलाकों से पहुंचे भक्तगण

इस अवसर पर हुब्बल्ली, धारवाड़ सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित हुए। आयोजन ने प्रवासी प्रजापत समाज को अपनी राजस्थानी जड़ों, सांस्कृतिक विरासत और आपसी एकता से जोडऩे का कार्य किया। समाज के वरिष्ठजनों ने युवाओं से माता श्रीयादेवी के आदर्शों को जीवन में अपनाने और सामाजिक मूल्यों को सहेजने का आह्वान किया। आयोजन के समापन पर सभी ने माता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए समाज की निरंतर प्रगति की कामना की।