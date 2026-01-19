महाराणा प्रताप पुण्य दिवस पर संगोष्ठी, वीरता और स्वाभिमान को किया नमन

सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया

राजस्थान राजपूत समाज संघ के सह सचिव रिड़मलसिंह सोलंकी सिवाना ने कहा, इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो सम्मान के साथ जीने का मार्ग चुनते हैं। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाकर भी सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने संघर्ष को कभी नहीं भुलाया, एकता बनाए रखी और अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप की वीरता अद्वितीय है। उनका साहस और आत्मबल आज भी समाज को प्रेरित करता है। उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि सिद्धांतों पर अडिग रहने में होती है।