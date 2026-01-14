श्रीयादे माता का जन्मोत्सव २० जनवरी को, श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाई जाएगी

श्रीयादे माता
संस्कृति से जोडऩे का पर्व
प्रजापत समाज सेवा संघ हुब्बल्ली-धारवाड़ के अध्यक्ष उदाराम प्रजापत थलवाड़ ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्मोत्सव को धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाने की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। श्रीयादे माता जन्मोत्सव प्रवासी समाज को अपनी राजस्थानी जड़ों, संस्कृति और एकता से जोडऩे का पर्व है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज को संगठित करने का भी सशक्त माध्यम है।
कर्नाटक की धरती पर बिखरेगी लोक-संस्कृति की सुगंध
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सायं 5 बजे से। इसके पश्चात रात्रि 8 बजे से भव्य भजन जागरण का आयोजन किया जाएगा। जागरण में राजस्थान के भीनमाल से प्रसिद्ध भजन कलाकार मुकेश भाई देवासी एंड पार्टी श्रीयादे माता की महिमा का गुणगान करेंगे। भजनों के माध्यम से राजस्थान की धार्मिक परंपराओं और लोक-संस्कृति की सुगंध कर्नाटक की धरती पर बिखरेगी।
आसपास के क्षेत्रों से भी शामिल होंगे समाज के लोग
इस अवसर पर श्रीयादे माताजी की विधिवत पूजा-अर्चना, आरती तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। हुब्बल्ली, धारवाड़ सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाजजन इस आयोजन में भाग लेकर माता के दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
हुबली
कर्नाटक
ट्रेंडिंग