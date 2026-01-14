श्रीयादे माता का जन्मोत्सव २० जनवरी को, श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाई जाएगी

संस्कृति से जोडऩे का पर्व

प्रजापत समाज सेवा संघ हुब्बल्ली-धारवाड़ के अध्यक्ष उदाराम प्रजापत थलवाड़ ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्मोत्सव को धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाने की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। श्रीयादे माता जन्मोत्सव प्रवासी समाज को अपनी राजस्थानी जड़ों, संस्कृति और एकता से जोडऩे का पर्व है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज को संगठित करने का भी सशक्त माध्यम है।