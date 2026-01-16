केंद्र के कार्यक्रमों के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं सिद्धरामय्या: विजयेंद्र

बल्लारी हिंसा और पदयात्रा पर बयान

बल्लारी हिंसा को लेकर बीजेपी की प्रस्तावित पदयात्रा पर विजयेंद्र ने कहा कि पार्टी में कोई भ्रम नहीं है और अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व से सलाह के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेंगलूरु-मैसूरु पदयात्रा के दौरान हुई असमंजस की स्थिति को दोहराया नहीं जाएगा। गौरतलब है कि 1 जनवरी की रात बल्लारी में कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और बीजेपी विधायक जी जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें पत्थरबाजी और कथित गोलीबारी के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। यह विवाद वाल्मीकि की मूर्ति के अनावरण से जुड़े पोस्टर लगाने को लेकर शुरू हुआ था। जेडी(एस) नेता और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी की राज्य राजनीति में संभावित वापसी पर विजयेंद्र ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और उन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।