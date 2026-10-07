सुरेश अग्रवाल : चार पीढ़ियों से कर्नाटक से जुड़ा रिश्ता, डीडवाना से हुब्बल्ली तक सेवा और कारोबार का सफर

सुरेश अग्रवाल के दादा सवाई राम करीब 140 वर्ष पहले राजस्थान से विजयपुर जिले के तालिकोटि पहुंचे थे। यहां उन्होंने किराणे का व्यापार शुरू किया। परिवार धीरे-धीरे कर्नाटक के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ता गया। सवाई राम का वर्ष 1973 में करीब 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उनके चार भाइयों में से दो बाद में बसवनबागेवाड़ी चले गए। इसके बाद सुरेश अग्रवाल के पिता पन्नालाल ने पारिवारिक किराणे के कारोबार को आगे बढ़ाया। वर्ष 1990-91 में सुरेश अग्रवाल हुब्बल्ली आए। यहां उन्होंने खाद, बीज और कीटनाशक का कारोबार शुरू किया। समय के साथ कारोबार का विस्तार हुआ और वर्तमान में वे मुख्य रूप से थोक व्यापार तथा सरकारी आपूर्ति से जुड़े हैं। कृषि विभाग सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उनकी फर्म की आपूर्ति होती है।