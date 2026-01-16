16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

काजड़ा धाम में रेजड़ी-केजड़ी माता का 10वां महोत्सव 30-31 मार्च को, 108 फीट चुंदड़ी अर्पित की जाएगी

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के काजड़ा धाम में रेजड़ी-केजड़ी माताजी के 10वें महोत्सव का आयोजन 30 और 31 मार्च को किया जाएगा। यह दो दिवसीय महोत्सव लोकआस्था और भक्ति परंपराओं का अनुपम संगम बनेगा, जिसमें देशभर से सैकड़ों श्रद्धालु भाग लेंगे। आयोजकों के अनुसार, महोत्सव की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और पूरे धाम को भक्तिमय वातावरण में सजाया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 16, 2026

रेजड़ी-केजड़ी माता

रेजड़ी-केजड़ी माता

भक्ति, भजन और सेवा के विविध आयोजन

रेजड़ी खेजड़ी माता चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष इन्द्रराज बंसल ने बताया कि महोत्सव की शुरुआत 30 मार्च सोमवार को दोपहर 3.30 बजे ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश सांघी एवं अन्य पदाधिकारियों के संबोधन के साथ होगी। सायं 7 बजे छप्पन भोग और माताजी के जागरण से होगी। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायक भक्तों के समक्ष माताजी की महिमा का गुणगान करेंगे। 31 मार्च को सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ दूसरे दिन के कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। सुबह 7.30 बजे भक्तों द्वारा शोभायात्रा निकाली जाएगी। प्रात: 10.30 बजे माताजी को 108 फीट लंबी चुनड़ी अर्पित की जाएगी, जो श्रद्धालुओं की सामूहिक आस्था का प्रतीक होगी। इसके पश्चात 11 बजे कन्या भोजन तथा गांव के समस्त नागरिकों और श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

ट्रस्टियों की बैठक 29 मार्च को
बंसल ने बताया कि इस महोत्सव में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल सहित अनेक राज्यों से भक्त पहुंचेंगे। चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, सूरत, मुंबई, बेंगलूरु, हुब्बल्ली, होसपेट, कानपुर, जयपुर, नारनौल, दिल्ली, चंडीगढ़, तारानगर, ग्वालियर, मेरठ सहित देश के विभिन्न शहरों से श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महोत्सव से पूर्व 29 मार्च, रविवार को सायं 4 बजे काजड़ा धाम स्थित माता मंदिर कॉम्प्लेक्स (ट्रस्ट कार्यालय) में ट्रस्टियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में ट्रस्ट के वार्षिक कार्यों, वित्तीय रिपोर्ट, भविष्य की योजनाओं, नई भूमि विकास और ट्रस्ट डीड में संभावित संशोधनों पर विस्तार से चर्चा होगी। काजड़ा धाम के पास ही चार एकड़ भू्िंम खरीदी गई है।

तैयारियों में जुटे आयोजक
इस आयोजन की तैयारियों में ट्रस्ट अध्यक्ष सुरेश सांघी चेन्नई, उपाध्यक्ष इन्द्रराज बंसल चेन्नई, महासचिव नरेश चौधरी इन्दौर, सचिव सतीश गर्ग नारनौल, कोषाध्यक्ष ललित सांघी हैदराबाद सहित सुबोध सांघी हैदराबाद, हरिश सांघी चेन्नई, नरेश सांघी चेन्नई, दीपक सांघी चेन्नई, प्रतापनारायण सांघी हैदराबाद, विकास सांघी दिल्ली, शिम्भू अग्रवाल कोलकाता, रमेश बंसल इन्दौर, पवन गुप्ता चंडीगढ़, योगेश बंसल चेन्नई, विष्णु बंसल महुआ, अशोक बंसल हैदराबाद, हर्ष सांघी सूरत, राकेश बंसल महेन्द्रगढ़ भरत नागवान, शशिकांत, मनोज शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से तैयारियों में जुटे हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Jan 2026 03:58 pm

Published on:

16 Jan 2026 03:24 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / काजड़ा धाम में रेजड़ी-केजड़ी माता का 10वां महोत्सव 30-31 मार्च को, 108 फीट चुंदड़ी अर्पित की जाएगी

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

केंद्र के कार्यक्रमों के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं सिद्धरामय्या: विजयेंद्र

कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र
हुबली

रंगीन पतंगें, बेरंग होती जिंदगियां

रंगीन पतंगें, बेरंग होती जिंदगियां
हुबली

स्कूल की दस वर्षों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक यात्रा को गौरवपूर्ण ढंग से किया प्रस्तुत

आर्यन्स पब्लिक स्कूल के 10वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित समारोह में मौजूद अतिथि।
हुबली

कर्नाटक में पतंग के घातक मांझे ने ली एक और जान, मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति का गला कटा, एम्बुलेंस से पहले सड़क पर तोड़ा दम

कर्नाटक में पतंग के घातक मांझे ने ली एक और जान
हुबली

जागरण एवं मेला महोत्सव कार्यक्रम की आमंत्रण पत्रिका की विधिवत पूजा-अर्चना

बाबा रामदेव मरूधर सेवा संघ हुब्बल्ली के तत्वावधान में आयोजित होने वाले माघ सुदी बीज जागरण एवं मेला महोत्सव कार्यक्रम की आमंत्रण पत्रिका के साथ समाज के लोग।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.