काजड़ा धाम में रेजड़ी-केजड़ी माता का 10वां महोत्सव 30-31 मार्च को, 108 फीट चुंदड़ी अर्पित की जाएगी

रेजड़ी खेजड़ी माता चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष इन्द्रराज बंसल ने बताया कि महोत्सव की शुरुआत 30 मार्च सोमवार को दोपहर 3.30 बजे ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश सांघी एवं अन्य पदाधिकारियों के संबोधन के साथ होगी। सायं 7 बजे छप्पन भोग और माताजी के जागरण से होगी। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायक भक्तों के समक्ष माताजी की महिमा का गुणगान करेंगे। 31 मार्च को सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ दूसरे दिन के कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। सुबह 7.30 बजे भक्तों द्वारा शोभायात्रा निकाली जाएगी। प्रात: 10.30 बजे माताजी को 108 फीट लंबी चुनड़ी अर्पित की जाएगी, जो श्रद्धालुओं की सामूहिक आस्था का प्रतीक होगी। इसके पश्चात 11 बजे कन्या भोजन तथा गांव के समस्त नागरिकों और श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।