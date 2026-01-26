श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाई गई लोक देवता देवनारायण भगवान की जयंती

गायों की रक्षा का संदेश

गुर्जर समाज उत्तर कर्नाटक के पदाधिकारियों ने कहा कि भगवान देवनारायण को गोरक्षक, असहायों के दु:ख हरने वाले लोक देवता एवं पराक्रमी योद्धा के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी विभिन्न समाजों के श्रद्धालु उनकी आराधना करते हैं। देवनारायण महागाथा में बगड़ावतों एवं राण भिणाय के शासक के बीच हुए युद्धों का रोचक वर्णन मिलता है। भगवान देवनारायण का अंतिम समय ब्यावर तहसील के मसूदा के निकट देहमाली स्थान पर बीता, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को उनका देहावसान हुआ।

कृष्ण की भांति देवनारायण भी गायों के रक्षक थे। उनके पास 98 हजार पशुधन बताया जाता है। जब राण भिणाय का राणा उनकी गायों को ले जाता था, तब देवनारायण युद्ध कर गायों को छुड़ाते थे। उनकी सेना में 1444 ग्वाले थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को गायों की रक्षा का संदेश दिया।