राधे कृष्ण मंदिर व राजेश्वर भगवान मंदिर में वैदिक विधि-विधान से ध्वजा अर्पण, भजन-कीर्तन से भक्तिमय हुआ वातावरण

पूजा-अर्चना

हुब्बल्ली के श्री राधे कृष्ण मंदिर एवं श्री राजेश्वर भगवान मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक ध्वजा चढ़ाने का पावन आयोजन श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता के वातावरण में विधिवत रूप से सम्पन्न हुआ। इस धार्मिक अवसर पर बड़ी संख्या में समाज बंधुओं की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिरस से सराबोर हो गया। राधे कृष्ण मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का सौभाग्य लाभार्थी चेनाराम काग जेठंतरी परिवार को प्राप्त हुआ, जिन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ ध्वजा अर्पित की। वहीं राजेश्वर भगवान मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का पुण्य लाभ दुदाराम कोन्दली थोब परिवार को प्राप्त हुआ। दोनों ही स्थलों पर पुजारियों द्वारा शास्त्रोक्त पूजा-अर्चना कराई गई तथा भगवान से समाज, नगर एवं देश की सुख-समृद्धि की कामना की गई।