प्रवासी समाज की सहभागिता ने दिया सामाजिक समरसता का उदाहरण

कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों का दायित्व

अपने संबोधन में टाइगर अशोक राजपुरोहित ने कहा कि प्रवासी होने के नाते हम सभी सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर यहां व्यवसाय एवं जीवन यापन करते हैं, ऐसे में आपसी सौहार्द और स्थानीय समाज के सहयोग से ही प्रगति संभव है। उन्होंने कहा कि यह हमारी कर्मभूमि है, लेकिन जन्मभूमि से हमारा भावनात्मक और सामाजिक संबंध सदैव बना रहना चाहिए। कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों के उत्थान में योगदान देना ही सच्चा दायित्व है। कुरनूल के प्रवासियों से मिले अपार स्नेह के लिए उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए विशेष रूप से मोतीसिंह देवड़ा का धन्यवाद किया, जिनके आग्रह पर कुरनूल आगमन का अवसर प्राप्त हुआ।