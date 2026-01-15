स्कूल की दस वर्षों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक यात्रा को गौरवपूर्ण ढंग से किया प्रस्तुत

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध

इसके बाद कक्षा 3 से 10 तक के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने बंगाली काली माता, कन्नड़ सुपरस्टार ट्रिब्यूट, हिप-हॉप और मनोज कुमार ट्रिब्यूट जैसी प्रस्तुतियां दीं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों ने सीजऩ ऑफ इंडिया और भक्त प्रह्लाद की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने रोबोटिक थीम, कथक नृत्य और एम.जे. ट्रिब्यूट प्रस्तुत किया। कक्षा 6 के विद्यार्थियों ने ऑपरेशन सिंदूर, जूली जूली और पंजाबी नृत्य से खूब तालियां बटोरीं। कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने बुल फाइट और झांसी की रानी के माध्यम से वीरता और साहस का संदेश दिया। कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने कांटारा थीम पर आधारित प्रस्तुति दी, जबकि कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने बॉलीवुड विद पुलिस से सामाजिक संदेश दिया। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों की संयुक्त प्रस्तुति छावा विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा शिक्षक, कोरियोग्राफर तथा शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ द्वारा दी गई विशेष प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और भी यादगार बना दिया। समापन धन्यवाद ज्ञापन एवं लकी डिप के साथ हुआ, जिसमें विजेताओं को 5 ग्राम और 10 ग्राम चांदी के पुरस्कार प्रदान किए गए। पूरे समारोह ने आर्यन्स पब्लिक स्कूल की दस वर्षों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक यात्रा को गौरवपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया।