हुबली

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 6 जनवरी को हुब्बल्ली में, प्रवासी समाज करेगा अभिनंदन

राजस्थानी प्रवासी समाज हुब्बल्ली की ओर से केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 6 जनवरी को सायं 5.15 बजे गोकुल रोड पर नए बस स्टेशन पर बिग मिश्रा के ऊपर स्थित दिवा इन्फ्रा में आयोजित होगा।

Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 05, 2026

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

समाजजनों में विशेष उत्सुकता
राजस्थानी प्रवासी समाज हुब्बल्ली के वरिष्ठ सदस्य सुरेश सी. जैन सिवाना ने बताया कि समारोह का उद्देश्य प्रवासी समाज की एकजुटता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय विकास में योगदान को सशक्त रूप से प्रस्तुत करना है। केंद्रीय मंत्री शेखावत के आगमन से प्रवासी समाज में उत्साह का माहौल है। उनके नेतृत्व में संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को लेकर समाजजनों में विशेष उत्सुकता देखी जा रही है।

समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाएगा
इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संगठनों से जुड़े प्रवासी नागरिकों की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम में पारंपरिक स्वागत के साथ समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाएगा तथा राष्ट्र निर्माण में प्रवासियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

Published on:

05 Jan 2026 09:31 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 6 जनवरी को हुब्बल्ली में, प्रवासी समाज करेगा अभिनंदन

हुबली

कर्नाटक

प्रवासी समाज की सहभागिता ने दिया सामाजिक समरसता का उदाहरण

भाजपा राजस्थान प्रवासी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश संयोजक टाइगर अशोक राजपुरोहित का स्वागत करते प्रवासी।
हुबली

किताबों के साथ उड़ान: यात्रियों को मोबाइल से हटकर किताबों से जुडऩे का मिलेगा अवसर

हुब्बल्ली एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन करते विधायक महेश टेंगिनकाई।
हुबली

संयम और वैराग्य की ओर अग्रसर मुमुक्षु प्रीतिबेन के पैतृक गांव वेलांगरी में निकला वरघोड़ा

मुमुक्षु प्रीतिबेन के पैतृक गांव मारवाड़ के वेलांगरी में निकाला वरघोड़ा।
हुबली

रामकथा से संस्कार तक: अखिल भारतीय मानस प्रचार समिति बना रही सनातन संस्कृति का सेतु

प्रवास में भी सनातन संस्कृति एवं घर-घर रामकथा की परंपरा निभाते अखिल भारतीय मानस प्रचार समिति हुब्बल्ली के समर्पित सदस्य।
हुबली

संस्कारों की नींव रखता बाल सत्संग सुधा, हर रविवार बच्चों के लिए बन रही है संस्कारों की पाठशाला

बाल सत्संग सुधा
हुबली
