केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 6 जनवरी को हुब्बल्ली में, प्रवासी समाज करेगा अभिनंदन

समाजजनों में विशेष उत्सुकता

राजस्थानी प्रवासी समाज हुब्बल्ली के वरिष्ठ सदस्य सुरेश सी. जैन सिवाना ने बताया कि समारोह का उद्देश्य प्रवासी समाज की एकजुटता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय विकास में योगदान को सशक्त रूप से प्रस्तुत करना है। केंद्रीय मंत्री शेखावत के आगमन से प्रवासी समाज में उत्साह का माहौल है। उनके नेतृत्व में संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को लेकर समाजजनों में विशेष उत्सुकता देखी जा रही है।