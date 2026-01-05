केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 6 जनवरी को हुब्बल्ली में, प्रवासी समाज करेगा अभिनंदन

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
समाजजनों में विशेष उत्सुकता
राजस्थानी प्रवासी समाज हुब्बल्ली के वरिष्ठ सदस्य सुरेश सी. जैन सिवाना ने बताया कि समारोह का उद्देश्य प्रवासी समाज की एकजुटता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय विकास में योगदान को सशक्त रूप से प्रस्तुत करना है। केंद्रीय मंत्री शेखावत के आगमन से प्रवासी समाज में उत्साह का माहौल है। उनके नेतृत्व में संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को लेकर समाजजनों में विशेष उत्सुकता देखी जा रही है।
समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाएगा
इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संगठनों से जुड़े प्रवासी नागरिकों की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम में पारंपरिक स्वागत के साथ समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाएगा तथा राष्ट्र निर्माण में प्रवासियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला जाएगा।
