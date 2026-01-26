26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

वीबी-जी राम जी को लागू नहीं होने देंगे :खरगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वीबी-जी राम जीकानून का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस इसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देगी। खरगे शनिवार को हुब्बल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह नया कानून ग्रामीण गरीबों, [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 26, 2026

आवास वितरण: हुब्बल्ली में लाभार्थियों को आवास वितरण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते अतिथि।

आवास वितरण: हुब्बल्ली में लाभार्थियों को आवास वितरण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते अतिथि।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वीबी-जी राम जी
कानून का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस इसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देगी। खरगे शनिवार को हुब्बल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह नया कानून ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों के अधिकारों को कमजोर करने वाला है। खरगे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसे जनहितकारी कानून को कमजोर करने की मंशा से वीबी- जी राम जी को लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को सम्मान के साथ रोजगार का अधिकार दिया, लेकिन नया कानून उस अधिकार को सीमित कर देगा।

सड़क से संंसद तक संघर्ष करेगी कांग्रेस
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि गरीबों से उनका हक छीनने की साजिश है। कांग्रेस पार्टी इस कानून को लागू नहीं होने देगी और इसके खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। खरगे ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार विकास के नाम पर ऐसे फैसले ले रही है, जिनका वास्तविक लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार, महंगाई और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए-नए नामों वाले कानून लाए जा रहे हैं।

कांग्रेस ने वंचितों को दिलाया हक
इस दौरान खरगे ने हुब्बल्ली सहित कर्नाटक में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 42,345 घरों के वितरण का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा गरीबों और वंचितों के हितों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि आवास, रोजगार और सामाजिक न्याय कांग्रेस की मूल विचारधारा का हिस्सा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और आम नागरिक उपस्थित रहे।

गांव-गांव जाकर करें जागरूक
खरगे ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को वीबी- जी राम जी कानून के प्रभावों के बारे में जागरूक करें और गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Jan 2026 07:06 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / वीबी-जी राम जी को लागू नहीं होने देंगे :खरगे

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

आम बजट से स्थानीय व्यापार को संरक्षण की उम्मीद

आम बजट
हुबली

नीतिगत सुधार, महंगाई नियंत्रण और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस की मांग

आम बजट
हुबली

सस्ता तिरंगा, महंगी भूल, राष्ट्रध्वज की गरिमा से समझौता देशभक्ति नहीं

हुब्बल्ली में राष्ट्रीय झंडे तैयार करते हुए।
हुबली

आम बजट से उत्तर कर्नाटक को बड़ी उम्मीदें

आम बजट
हुबली

श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाई गई लोक देवता देवनारायण भगवान की जयंती

हुब्बल्ली में देवनारायण जयंती के अवसर पर मौजूद गुर्जर समाज के लोग।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.