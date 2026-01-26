वीबी-जी राम जी को लागू नहीं होने देंगे :खरगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वीबी-जी राम जी

कानून का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस इसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देगी। खरगे शनिवार को हुब्बल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह नया कानून ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों के अधिकारों को कमजोर करने वाला है। खरगे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसे जनहितकारी कानून को कमजोर करने की मंशा से वीबी- जी राम जी को लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को सम्मान के साथ रोजगार का अधिकार दिया, लेकिन नया कानून उस अधिकार को सीमित कर देगा।