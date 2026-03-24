नन्ही उम्र, बड़े सपने: चेस से कराटे और स्पीच तक हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, मिशिका सिंघानिया ने मेहनत और लगन से हासिल की पहचान

कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी

कम उम्र में बड़े सपनों को साकार करने का जज्बा अगर किसी में देखना हो, तो 11 वर्षीय मिशिका निकेत सिंघानिया इसका सजीव उदाहरण हैं। आर्यन्स वल्र्ड स्कूल, हुब्बल्ली की कक्षा 6 की छात्रा मिशिका ने पढ़ाई के साथ-साथ खेल, कला और अन्य गतिविधियों में शानदार संतुलन बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। मिशिका सिंघानिया की कहानी यह संदेश देती है कि अगर बचपन से ही सही दिशा, मेहनत और लगन मिले, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। मिशिका की खास बात यह है कि वह केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि चेस, बास्केटबॉल, ड्रॉइंग, डांस, स्पीच, रनिंग और कराटे जैसे कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं।