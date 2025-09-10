भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, ये है पूरा मामला

पटवा के खिलाफ सीबीआइ ने पूर्व में बैंकों को कर्ज के बतौर चेक जारी करने और उसमें गड़बड़ी के चलते शिकायत दर्ज की थी, जिस पर लंबे समय तक मुकदमा चलता रहा। यह मामला बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा हुआ है। पटवा की कंपनी ने सितंबर 2014 में बैंक से 36 करोड़ रुपए का लोन लिया था। आरोप था कि बैंक से जुड़े लेन-देन में गड़बड़ी की गई। लोन की किस्तें नहीं चुकाने पर इसे मई 2017 में एनपीए में डालते हुए 33.45 करोड़ रुपए जुलाई 2017 तक चुकाने का नोटिस जारी हुआ था। इसके बाद मामला डीएम कोर्ट में गया तो कुर्की के आदेश जारी हुए थे। बाद में डीआरटी में अपील हुई।