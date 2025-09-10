Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, ये है पूरा मामला

MP News: पूर्व मंत्री और रायसेन जिले की भोजपुर सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा(BJP MLA Surendra Patwa) के खिलाफ इंदौर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 10, 2025

Arrest warrant issued against BJP MLA Surendra Patwa
Arrest warrant issued against BJP MLA Surendra Patwa (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: पूर्व मंत्री और रायसेन जिले की भोजपुर सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा(BJP MLA Surendra Patwa) के खिलाफ इंदौर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ सीबीआइ ने रिजर्व बैंक की शिकायत पर धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया था, जिसमें मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। 16 सितंबर को उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना है।

ये है पूरा मामला

पटवा के खिलाफ सीबीआइ ने पूर्व में बैंकों को कर्ज के बतौर चेक जारी करने और उसमें गड़बड़ी के चलते शिकायत दर्ज की थी, जिस पर लंबे समय तक मुकदमा चलता रहा। यह मामला बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा हुआ है। पटवा की कंपनी ने सितंबर 2014 में बैंक से 36 करोड़ रुपए का लोन लिया था। आरोप था कि बैंक से जुड़े लेन-देन में गड़बड़ी की गई। लोन की किस्तें नहीं चुकाने पर इसे मई 2017 में एनपीए में डालते हुए 33.45 करोड़ रुपए जुलाई 2017 तक चुकाने का नोटिस जारी हुआ था। इसके बाद मामला डीएम कोर्ट में गया तो कुर्की के आदेश जारी हुए थे। बाद में डीआरटी में अपील हुई।

ये भी पढ़ें

Transfer Breaking : बड़ा फेरबदल… 20 डीआइजी, आधी रात को 17 SP सहित 50 आइपीएस के तबादले
भोपाल
Transfer Breaking

कुल 84 करोड़ की गड़बड़ी के मामले

रिजर्व बैंक की जांच में अलग-अलग बैंकों में कुछ फर्जी खाते सामने आए थे। सीबीआइ ने केस दर्ज किया है। पटवा के खिलाफ कुल 84 करोड़ की गड़बड़ी के मामले हैं। कुछ में गिरफ्तारी पर रोक लगी है। पूर्व में सीबीआइ को फोरेंसिक लेखा जांच में पता चला कि कंपनी ने धन की हेराफेरी की थी। सीबीआइ ने भोपाल-इंदौर में ठिकानों की तलाशी ली थी, जहां से अहम दस्तावेज मिले थे।

ये भी पढ़ें

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इनकी छुट्टी कैंसिल, ये है वजह
भोपाल
Big news for government employees

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 08:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, ये है पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.