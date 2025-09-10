भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, ये है पूरा मामला

MP News: पूर्व मंत्री और रायसेन जिले की भोजपुर सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा(BJP MLA Surendra Patwa) के खिलाफ इंदौर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ सीबीआइ ने रिजर्व बैंक की शिकायत पर धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया था, जिसमें मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। 16 सितंबर को उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना है।
पटवा के खिलाफ सीबीआइ ने पूर्व में बैंकों को कर्ज के बतौर चेक जारी करने और उसमें गड़बड़ी के चलते शिकायत दर्ज की थी, जिस पर लंबे समय तक मुकदमा चलता रहा। यह मामला बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा हुआ है। पटवा की कंपनी ने सितंबर 2014 में बैंक से 36 करोड़ रुपए का लोन लिया था। आरोप था कि बैंक से जुड़े लेन-देन में गड़बड़ी की गई। लोन की किस्तें नहीं चुकाने पर इसे मई 2017 में एनपीए में डालते हुए 33.45 करोड़ रुपए जुलाई 2017 तक चुकाने का नोटिस जारी हुआ था। इसके बाद मामला डीएम कोर्ट में गया तो कुर्की के आदेश जारी हुए थे। बाद में डीआरटी में अपील हुई।
रिजर्व बैंक की जांच में अलग-अलग बैंकों में कुछ फर्जी खाते सामने आए थे। सीबीआइ ने केस दर्ज किया है। पटवा के खिलाफ कुल 84 करोड़ की गड़बड़ी के मामले हैं। कुछ में गिरफ्तारी पर रोक लगी है। पूर्व में सीबीआइ को फोरेंसिक लेखा जांच में पता चला कि कंपनी ने धन की हेराफेरी की थी। सीबीआइ ने भोपाल-इंदौर में ठिकानों की तलाशी ली थी, जहां से अहम दस्तावेज मिले थे।