सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इनकी छुट्टी कैंसिल, ये है वजह

बता दें कि, नवरात्र में संपत्तियों की खरीद-फरोत अब तक के सारे रेकॉर्ड्स तोड़ देगी। यह भोपाल में बढ़ती संपन्नता का नया पैमाना बनेगी। पंजीयन विभाग को राजस्व शाखा से मिले इनपुट के अनुसार नवरात्र में करीब 8000 हजार संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। ऐसे में काम तेजी से पूरा हो सके इसके लिए विभाग ने कर्मचारियों को अवकाश नहीं लेने और काम में तेजी के निर्देश दिए हैं। सितंबर माह का पहला सप्ताह अपेक्षाकृत ठंडा रहा। आठ दिनों में महज 2528 पंजीयन हुए। पंजीयन विभाग को 38 करोड़ की कमाई हुई। पितृपक्ष में अब इसके बढ़ने की उम्मीद है।