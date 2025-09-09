Patrika LogoSwitch to English

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इनकी छुट्टी कैंसिल, ये है वजह

MP News: पंजीयन विभाग में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जिला पंजीयन व प्रशासन ने कई सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नहीं लेने और काम में तेजी के निर्देश दिए हैं। जानिए वजह...

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 09, 2025

Big news for government employees
Big news for government employees (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: पंजीयन विभाग में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों(Government Employee) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, भोपाल जिला पंजीयन व प्रशासन ने सभी तीनों पंजीयन कार्यालयों के सब रजिस्ट्रार से लेकर प्रभारी रजिस्ट्रार व कर्मचारियों को अवकाश नहीं लेने और काम में तेजी के निर्देश दिए हैं। सर्वर से लेकर सिस्टम तक को अपडेट किया गया है, ताकि लोड में सर्वर में दिक्कत न आए। इसके लिए अतिरिक्त एक्सपर्ट्स को नियुक्त किया गया है।

ये है वजह

बता दें कि, नवरात्र में संपत्तियों की खरीद-फरोत अब तक के सारे रेकॉर्ड्स तोड़ देगी। यह भोपाल में बढ़ती संपन्नता का नया पैमाना बनेगी। पंजीयन विभाग को राजस्व शाखा से मिले इनपुट के अनुसार नवरात्र में करीब 8000 हजार संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। ऐसे में काम तेजी से पूरा हो सके इसके लिए विभाग ने कर्मचारियों को अवकाश नहीं लेने और काम में तेजी के निर्देश दिए हैं। सितंबर माह का पहला सप्ताह अपेक्षाकृत ठंडा रहा। आठ दिनों में महज 2528 पंजीयन हुए। पंजीयन विभाग को 38 करोड़ की कमाई हुई। पितृपक्ष में अब इसके बढ़ने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

सबके घर का सपना होगा पूरा, होंगी 8 हजार रजिस्ट्रियां! तैयारी तेज
भोपाल
property registration

सौदे हो रहे, पंजीयन शुभ दिनों में होंगे

पंजीयन अफसरों का कहना है कि हर दिन लोग बड़ी संख्या में सौदे कर रहे हैं, उन्हें पंजीयन के लिए शुभ दिनों का इंतजार है। नवरात्र में स्लॉट बुकिंग की तैयारियां की जा रही हैं।

इस बार नवरात्र में पंजीयन ज्यादा होने की उम्मीद है। इसके लिए विभाग की विशेष तैयारी है। संपदा 2.0 पर काम हो रहा है। पोर्टल से जुड़े अपडेटेशन का काम भी पूरा किए जा रहे हैं।- स्वप्नेश शर्मा, जिला पंजीयक

ये भी पढ़ें

36 को नोटिस जारी… अतिक्रमण पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर
भोपाल
Bulldozer Action

